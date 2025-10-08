Dubai krade "tasmanijskog đavola" Partizanu: Prvi Australijanac u Evroligi?

Dubai ima problema sa povređenim plejmejkerima na startu sezone i sada su odlučili da dovedu Tarana Armstronga.

Pominjalo se ime Tarana Armstronga u vezi sa dolaskom u Partizan, ali sada američki "ESPN" navodi da je australijski plejmejker dogovorio transfer u ekipu Dubaija.

Iako u sastavu imaju čak četiri plejmejkera - Aleksu Avramovića, Mekinlija Rajta, Kostu Kondića i Nejta Mejsona vidjeli smo da je na VTB kupu u Beogradu igrao samo Kosta Kondić.

Zbog povreda je već morao da reaguje Dubai i da zbog izostanka Mama Žaitea dovede Sertača Šanlija, a sada će izgleda reagovati i potpisom Tarana Armstronga.

Protiv Partizana u Evroligi Mekinli Rajt je igrao 36 minuta, sa Monakom je na terenu bio 30 minuta uz 10 minuta Koste Kondića, a u meču sa Splitom su podijelili minutažu. Ipak očigledno da neće ništa da čekaju i rizikuju u Dubaiju. Novca ne nedostaje, tako da će potpisati i svog petog plejmejekra za ovu sezonu.

Ko je Taran Armstrong?

Australijanac ima 23 godine, a prošle sezone je imao dvosmjerni ugovor sa Golden Stejtom. Igrao je uglavnom u razvojnoj ligi, a sezonu prije toga je u Karns Tajpansima u NBL-u bilježio 17,1 poena, 4,6 skokova i 4,7 asistencija. Ukoliko se zvanično pridruži ekipi biće jedini Australijanac u Evroligi.

