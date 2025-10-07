"Nikada nisam bio licemjeran, pa neću ni sada": Nebojša Čović se oglasio, hoće da pomogne i Zvezdi i Partizanu

Nebojša Čović je poručio da kao prvi čovjek košarkaškog saveza Srbije ima cilj da pomogne i Zvezdi i Partizanu i da to iskreno misli.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović pričao je o krizi Crvene zvezde, ali i o planovima i stavu koji KSS ima prema "vječitima". Naglasio je da su svi oni tu da pomognu kako god mogu i na koji način i da se to odnosi na oba kluba.

"Biće teško u Evrolgii, ove godine je vrlo, vrlo kvalitetna. Proširena je, napori će biti veći. Želim im uspjeh. Mi u KSS smo im potpuno na raspolaganju. Tu smo da pomognemo u svemu. I jednom i drugom klubu, ali vrlo iskreno", rekao je Čović u emisiji "Super indirektno" kod Popa i Kalinića.

Naglasio je da ne želi da im stvara dodatni pritisak sa krajnjim ciljevima.

"Ne moramo da dobošarimo. Ono što možemo, mi ćemo da pomognemo. Ne mogu da prognoziram i da im namećem bilo kakvu vrstu pritiska. Po sistemu da moraju da budu treći, četvrti, peti, šesti ili tako nešto. Znam šta to znači. Nikada nisam volio da budem licemjeran, pa neću ni sada", zaključio je Čović.

Zvezda je novu sezonu u Evroligi počela sa dva poraza, dok je Partizan polovičan i ima po jedan trijumf i poraz.