Čović o Zvezdinom haosu: "Poslije svega, ne očekujte to od mene"

Predsjednik KSS i bivši čelnik Zvezde bio je upitan za veliku krizu crveno-bijelih koja traje.

Izvor: YouTube/Super Indirektno kod Popa i Milana/Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

U večeri još jednog Zvezdinog poraza, od Zadra, za tešku situaciju crveno-bijelih bio je upitan njihov donedavni predsjednik, Nebojša Čović. Nakon što su u hali Pionir navijači tjerali upravu iz kluba, a trener Janis Sferopulos i igrači bili izviždani, Čović je saznao rezultat i kratko komentarisao trijumf Zadrana.

"Eto, to se dešava, možete da imate loš dan, možete da imate i nekoliko loših dana, možete da imate svašta", kazao je on u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

Na pitanje da komentariše krizu koja u Zvezdi traje još od kraja prošle sezone, Čović je odgovorio da ne želi da priča o tome.

"Nemojte da očekujete od mene da komentarišem Zvezdu poslije svega. Bio sam predsjednik Zvezde 13 i po, 14 godina. Osvojili smo 25 i po trofeja. Eto, tu polovinu poklanjam novoj upravi, od koje očekujem da nastavi tim putem", rekao je Čović.

"Moj koncept je bio - što više domaćih igrača"

Izvor: MN PRESS

Bio je upitan i za situaciju sa trenerom Janisom Sferopulosom, kome je predsednik Zvezde Željko Drčelić prošle nedjelje pružio punu podršku u radu.

"Niti ću da komentarišem šta treba i kada treba sa trenerom, a što se tiče domaćih igrača, moj koncept je bio da imam što više domaćih igrača i mislim da su domaći igrači blago, kao i da u svakom timu donose trofeje. Uz svako uvažavanje stranaca i svega ostalog", kazao je Čović.

Aktuelni predsjednik Košarkaškog saveza Srbije osvrnuo se ka Zvezdinim domaćim igračima iz prošle sezone.

"Teo je završio karijeru, što se tiče Branka Lazića i Luke Mitrovića, koliko znam oni su i dalje igrači pod ugovorom, kao i Nedović što je pod ugovorom, pa je otišao u Monako. To neka objašnjavaju ovi ljudi što sada rade".

"Uspio sam da odem iz Zvezde neporažen"

Izvor: MN PRESS

Čović je rekao da je uvijek tu za pomoć Zvezdi, kao i Partizanu.

"Zvezda ne smije da bude ničiji privezak, to mislim i za Partizan, na raspolaganju sam i tu sam za sve što im je potrebno, kao i Partizanu. Naravno da ću pomoći Zvezdi. Uspio sam da odem iz Zvezde neporažen, sa skorom 8-0 ili 9-0 (protiv Partizana)", naglasio je Čović.

Crveno-beli su počeli ove sezonu kako su i završili prošlu - porazima. Poslije dva neuspjeha u Evroligi (protiv Armanija i Bajerna), u ponedeljak su poraženi i u meču protiv Zadra u "Pioniru". Naredni meč igraće u petak na gostovanju protiv Fenerbahčea, šampiona Evrope, a trener Sferopulos je tražio podršku navijača.

Bonus video: Navijači Zvezde skandiraju "Uprava napolje"