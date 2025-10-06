logo
Zvezda tone na svim poljima, Zadar je rutinski dobio: Crveno-bijeli izviždani i počišćeni sa terena Pionira

Zvezda tone na svim poljima, Zadar je rutinski dobio: Crveno-bijeli izviždani i počišćeni sa terena Pionira

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda glatko izgubila od Zadra u hali Pionir.

KK Crvena zvezda poražena od Zadra u ABA ligi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda izgubila je od Zadra 76:85 na početku ABA lige, čime je produžila agoniju na početku sezone i "vezala" treći poraz u isto toliko utakmica. Poslije neuspjeha u Evroligi, tim Janisa Sferopulosa katastrofalno je počeo i u regionalnom takmičenju, razočaravši navijače koji su došli u Pionir da vide glatku pobjedu Dalmatinaca.

Igrači hrvatskog tima rutinski su čuvali vođsto, kažnjavali katastrofalan šut igrača Zvezde (4/26 za tri) i igru koja nije nagovijestila izlazak iz velike krize. Oslanjajući se na individualni kvalitet i na igru "jedan na jedan", igrači Zvezde su uspjeli da ostvare dvocifrene učinke (Odželej 15, Izundu 15, Nvora 14, Karter 12, Miljenović 11), ali ništa od toga nije bilo dovoljno da se realno zaprijeti timu Danijela Jusupa.

Zadar je prije nekoliko godina pobjedom u Pioniru izazvao smjenu Vladmira Jovanovića. Da li će ovaj poraz preživjeti Janis Sferopulos?

Tim iz Hrvatske u Pioniru su maestralno predvodili crnogorski plejmejker Vladimir Mihailović sa 21 poenom, Luis Bič ubacio je 17, veteran ABA lige Karlo Žganec 18... Iako vođstvo njihovog sastava ni u jednom trenutku nije bilo veće od 11 poena, kontrola kojom su vodili meč ostavljala je utisak da Zvezda ne bi pobijedila ni da meč traje mnogo duže od predviđenih 40 minuta.

Individualno, na momente i igrom "na silu", u reket, Zvezda nije našla put da izađe iz krize. Naprotiv, ona je dodatno produbljena.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Zadar ABA liga

