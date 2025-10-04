Zvezda drži "fenjer", Partizan pri dnu: Ovako izgleda tabela Evrolige poslije duplog kola

Pogledajte kakva je situacija u Evroligi poslije dva kola i gdje su Crvena zvezda i Partizan.

Izvor: MN Press/Euroleague/Screenshot

Evroliga je startovala ove nedjelje i svaki klub odigrao je po dvije utakmice, a već sada može da se kaže da je bilo i nekoliko iznenađenja. Iako je u pitanju mali uzorak, znamo na osnovu prethodnih sezona koliko dvije utakmice mogu da promijene situaciju na tabeli ovog takmičenja, pa tako i nije nebitan podatak kako izgleda aktuelni poredak poslije duplog kola.

Interesantno je da su samo tri ekipe ostvarile maksimalan učinak - i to su iznenađenja - Hapoel, Valensija i Žalgiris. S druge strane loša vijest za Crvenu zvezdu je da trenutno "drži fenjer" s 0-2, ali i lošijom koš-razlikom od Baskonije i Makabija.

Što se tiče Partizana, ostvario je učinak 1-1, kao i većina klubova Evrolige, ali zbog koš-razlike (trenutno je na -11) zauzima tek 16. mjesto. Naravno, radi se o malom uzorku koji ne mora ništa da znači na kraju sezone, ali u psihološkom smislu i te kako može da odredi dalji tok.

Mnogo je teže "igrati iz minusa", što smo vidjeli svih ovih prethodnih godina, tako da će Crvena zvezda što prije htjeti da dođe na pozitivan skor, dok će i Partizan stremiti ka tome da ne ide opet u negativu.

U naredna tri kola - jedno regularno, pa duplo nedjelju poslije toga - Zvezda igra protiv Fenerbahčea (g), Žalgirisa (d) i Real Madrida (d) i jasno je da je u pitanju vrlo težak raspored. Što se tiče Partizana, prvo slijedi duel sa Efesom (d), a zatim i tura u Španiji - Real (g) i Baskonija (g).

Pogledajte i kako izgleda tabela Evrolige:







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!