Partizan odustao od plejmejkera: Ništa od Australijanca, prioritet za Obradovića je drugi igrač

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Prema najnovijim informacijama koje su se pojavile plejmejker Taran Armstrong neće doći u Partizan, proritet je igrač na drugoj poziciji...

Taran Armstrong ne dolazi u KK Partizan Izvor: MN PRESS

Taran Armstrong (23) po svemu sudeći neće postati novi košarkaš Partizana. Prethodnih dana je iz Australije stigla informacija da je transfer blizu završenog, a sada je uslijedio potpuni obrt. "Sport klub" javlja da od toga neće biti ništa.

"Armstrong nije meta crno-bijelih. Prioritet Partizana je igrač na poziciji centra. Tu imaju samo Tajrika Džounsa. Srpski evroligaš je i dalje u potrazi za novim igračem, ali košarkaš Taranovog profila to neće biti", navodi se u tekstu.

Partizan je poslije odlaska Frenka Nilikine u Olimpijakos ostao od igrača na bekovskoj poziciji. Predsjednik kluba Ostoja Mijailović najavio je na konferenciji da će Željko Obradović dobiti još dva igrača - beka i centra. Djelovalo je da je jedno pitanje od ta dva riješeno i da će Australijanac doći, ali izgleda da je došlo do promjene plana.

Armstrong je prošle sezone u australijskom prvenstvu igrao za Kerns i imao je prosjek od 17,1 poen, 4,7 asistencija i 4,6 skokova iz igre. Uz to je dosta visok za poziciju organizatora igre (196cm), što po malo podsjeća i na Dantea Egzuma koji je igrao na poziciji pleja u Partizanu.

