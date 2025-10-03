logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nadir Hifi navijao s Grobarima u Areni: Odmah se oglasio protivnik Partizana, ovo je poručio

Nadir Hifi navijao s Grobarima u Areni: Odmah se oglasio protivnik Partizana, ovo je poručio

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte neočekivanog gosta na meču Partizana - Nadir Hifi navijao sa Grobarima.

Nadir Hifi gledao Partizan u Areni Izvor: Instagram/parisbasketball/Printscreen

Partizan je pobijedio Olimpiju iz Milana (80:78) uz veliku pomoć svojih navijača u "Beogradskoj areni", a među Grobarima je primjećeno i jedno veliko iznenađenje.

Na krcatim tribinama bio je i francuski košarkaš Nadir Hifi, jedno od otkrovenja prošle sezone u Evroligi, koji je želio da oseti atmosferu. Snimljen je dok je navijao za Partizan, a Grobari koji su ga primijetili bili su naravno oduševljeni jer se rijetko dešava podrška protivničkih igrača, posebno onih koji već nisu igrali za vaš klub. Pogledajte snimak:

Interesantno je da je taj snimak okačio Pariz, klub za koji igra Nadir Hifi, koji nema apsolutno nikakav problem sa tim, štaviše podržao je svog košarkaša.

"Samo tip koji obožava košarku", napisali su iz Pariza ohrabrujući jednog od svojih najboljih košarkaša.

Inače, Hifi je ubacio 23 poena u srijedu u porazu Pariza od Fenerbahčea (96:77), dok je u Beogradu povodom utakmice sa Makabijem. Njegov Pariz pokušaće da dođe do prve pobjede ove sezone u petak u hali "Aleksandar Nikolić" (21.30), a slobodno vrijeme u Beogradu košarkaš je iskoristio na najbolji mogući način - da gleda košarku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan Nadir Hifi Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC