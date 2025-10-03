Nadir Hifi navijao s Grobarima u Areni: Odmah se oglasio protivnik Partizana, ovo je poručio

Pogledajte neočekivanog gosta na meču Partizana - Nadir Hifi navijao sa Grobarima.

Izvor: Instagram/parisbasketball/Printscreen

Partizan je pobijedio Olimpiju iz Milana (80:78) uz veliku pomoć svojih navijača u "Beogradskoj areni", a među Grobarima je primjećeno i jedno veliko iznenađenje.

Na krcatim tribinama bio je i francuski košarkaš Nadir Hifi, jedno od otkrovenja prošle sezone u Evroligi, koji je želio da oseti atmosferu. Snimljen je dok je navijao za Partizan, a Grobari koji su ga primijetili bili su naravno oduševljeni jer se rijetko dešava podrška protivničkih igrača, posebno onih koji već nisu igrali za vaš klub. Pogledajte snimak:

Interesantno je da je taj snimak okačio Pariz, klub za koji igra Nadir Hifi, koji nema apsolutno nikakav problem sa tim, štaviše podržao je svog košarkaša.

"Samo tip koji obožava košarku", napisali su iz Pariza ohrabrujući jednog od svojih najboljih košarkaša.

Inače, Hifi je ubacio 23 poena u srijedu u porazu Pariza od Fenerbahčea (96:77), dok je u Beogradu povodom utakmice sa Makabijem. Njegov Pariz pokušaće da dođe do prve pobjede ove sezone u petak u hali "Aleksandar Nikolić" (21.30), a slobodno vrijeme u Beogradu košarkaš je iskoristio na najbolji mogući način - da gleda košarku.