Željko Obradović priznao da mu se ovo nikad nije desilo

Poslije pobjede Partizana nad Olimpijom iz Milana trener Partizana Željko Obradović je istakao da je ekipa uspjela da se podigne poslije teškog putovanja.

Košarkaši Partizana su na kraju uspjeli da sa dva poena viška pobijede Olimpiju iz Milana i ovo je bila prva pobjeda crno-bijelih u Evroligi. Trener Željko Obradović je poslije meča istakao da je ponosan na promjenu nivoa igre njegovih izabranika.

"Igrali smo mnogo minuta jako dobro. Želim da čestitam igračima jer smo imali težak period. pokazali su karakter, vjerovali su u naše mogućnosti. Za 48 sati smo promijenili odbranu i time sam najponosniji", rekao je on na kraju meča u TV prenosu.

Kada je stigao na konferenciju za medije ponovio je da je jako ponosan na pobjedu ovoga puta. "Dobro veče. Veoma sam ponosan kako je moj tim igrao, 48 sati poslije jako teškog putovanja. Našli smo energiju da pobijedimo na jako teškom meču", počeo je Obradović.

Naglasio je da je njegova ekipa izgledala jako umorno, iscrpljeno i nespremno za velike napore poslije Dubaija, pa je morao da otkaže trening. Do sada mu se takve situacije nisu dešavale.

"Analizirali smo koliko smo mogli Milano jer smo imali jako naporan put iz Dubaija. Kada sam vidio kako su igrači izgledali odustao sam od treninga što je prvi put otkako smo u Evroligi. Razlog je bio jer sam bio jer sam ubijeđen da sam mislio da nisu koncenteisani da dobiju informacije. Kada smo analizirali igru Milana jedan od faktora je bio taj koji ste rekli. Od Superkupa u Italiji, do ove utakmice sa Crvenom zvezdom imali su 70 odsto uhvaćenih skokova. Sada su imali četiri skoka u napadu", objasnio je Obradović.

Naglasio je da je agresivnost ekipe bila na visokom nivou. "Agresivnost je bila izuzetna, to je izgledalo jako loše prije dva dana. Više smo se bavili našom utakmicom sa Dubaijem, manje Milanom. Ovo je primjer kako treba da igramo odbranu, u napadu mora to bolje", dodao je on.

"Ogromna razlika između šuteva u Dubaiju i sada. Večeras su oni ubacivali šuteve preko ruke, to se desi,l ubaci se. U Dubaiju je to bilo katastrofa, skoro bez odbrane."

Što se tiče suđenja vidjeli smo jednu situaciju kada je hala krenula da se buni kada je suđen faul za bacanja Olimpiji u četvrtoj četvrtini.

"Što bi rekli "no comment". Ne mogu da komentarišem. Tek je početak Evrolige, valjda je najvažnije da se bavimo samim sobom. Ali evo mogu da kažem nešto drugo na tu temu. Navijači prepoznaju situaciju, ali to nije razlog da se ubacuju predmeti na teren. ja ih molim da šta god da se dešava na terenu da ne bacaju ništa na teren, jer šta god da se desi to su neke kazne. Kad sam već kod njih da im se zahvalim", rekao je trener crno-bijelih.

Upitao je novinar Željka Obradovića koliko su igrači umorni i od priprema koje su odradili u Australiji. Istakao je da je ovo bilo jako bitno za klub.

"Mislim da je odlazak u Australiju bio izuzetno koristan za klub. Da li je to bilo izuzetno teško, jeste. Neuporedivo je veći problem što sam ja u Australiji bio bez visokih igrača. Mogli bismo da nalazimo razloge i da ja pričam da sam ušao u Evroligu sa tri treninga sa kompletnim timom. Ja sa te strane mogu da bude, prezadovoljan. Da ne tražimo sad razloge. Da igramo 48 sati poslije meča u Dubaiju, gledali smo kalendar. Jedina dva tima koja će igrati tako smo mi i Makabi. Šta da radimo, nećemo da se žalimo. Žao mi je što je ispalo ovako, ali utakmica je dobijena."

Na kraju je istakao da niko od igrača nije kriv za pad u igri, da su to stvari koje su normalne u košarci.

"Niko nije kriv, ovo je košarka. Ovo su ljudi koji su putovali sedam i po sati. Sjedili smo sat i po u avionu, putovali smo preko šest sati, ekonomska klasa. Je l' to normalno za ljude od dva metra. Svježina na kraju. Ne mogu ja Bognu da držim 40 minuta, to je nemoguće. Utakmica je živa stvar, koristili su neke stvari. Šta je bilo prije dva dana ovdje? Kako su igrali prije dva dana ovdje? Sve su to stvari normalne za košarkašku utakmicu", završio je on.

