"Tasmanijski đavo" je novi igrač Partizana: Željko Obradović dobio pleja po svom ukusu

Partizan je u Tasmaniji našao pojačanje na mjestu plejmejkera i to će biti Taran Armstrong.

Taran Armstrong potpisao je za KK Partizan, potvrđeno je za australijski portal "Basketball". Talentovani plejmejker bi već u toku nedjelje trebalo da bude zvanično promovisan i biće direktna zamjena za Frenka Nilikinu koji je (ne)planirano otišao u Olimpijakos.

Biće ovo prvi izlet Armstronga u Evropi pošto je do sada igrao u rodnoj Australiji i u SAD, gdje je kratko bio član Golden Stejta. Armstrong je potpisao u februaru "dvosmjerni" ugovor sa Voriorsima i igrao je zapravo za njihov razvojni tim u "Dži" ligi. Ipak, nije došlo do debija u NBA ligi i bio je u potrazi za novom sredinom, što će očigledno biti Beograd. Neće biti prvi košarkaš iz Australije koji je igrao za crno-bijele (Marić, Lendejl, Egzum...), ali hoće prvi porijeklom iz Tasmanije.

Prošle sezone u australijskom prvenstvu igrao je za Kerns i prosječno je bilježio 17,1 poen po meču, a imao je i 4,7 asistencija i 4,6 skokova. Šutirao je preko 46 odsto iz igre.

Armstrong je inače prilično visok za plejmejkera (1.96 m) i to odmah znači da je po ukusu Željka Obradovića. Poznato je da trener Partizana voli kada na mjestu organizatora igre ima nešto višeg košarkaša, kao prethodno Dantea Egzuma, a vidjećemo da li Armstrong može da dođe blizu njegovog kalibra.

Šta još traži Partizan?

Prethodno je u Partizan stigao i mladi krilni košarkaš Mika Murinen, u skladu s najavom predsjednika kluba Ostoje Mijailovića da je cilj razvinjanje mladih igrača, a čeka se još centar.

Spominjali su se za sada Nerlens Noel i Kejlor Keli, ali izgleda da nijedan od njih ipak neće stići u redove crno-bijelih.