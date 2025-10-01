"Strašno sam iznenađen kako smo odigrali": Obradović zbunjen zbog loše partije Partizana

Željko Obradović oglasio se po povratku iz Dubaija i priznao da ga je iznenadila loša partija njegovih izabranika u Dubaiju. Posebno zbog svega što je tome prethodilo...

Izvor: KK Partizan

Partizan je porazom započeo novu sezonu Evrolige. Tim Željka Obradovića je na gostovanje debitantu u elitnom takmičenju izgubio od Dubaija (89:76). U nekim momentima meča domaći tim imao je i preko 20 poena prednosti, a način na koji je ekipa odigrala taj meč je zbunio trofejnog trenera. Nije mu jasno zašto se to dogodilo i kako je do toga došlo.

"Strašno sam iznenađen načinom na koji smo igrali, s obzirom da smo cijeli pripremni period igrali neuporedivo agresivnije. I posljednja tri treninga pred Dubai bila su mnogo, mnogo dobra. Zaista mi je nerazumljivo da odigramo na način na koji smo odigrali. Moramo to da promijenimo i da odigramo najbolji mogući meč protiv Milana", rekao je Obradović.

Partizan je zbog kašnjenja leta iz Dubaija i napornog rasporeda odlučio da otkaže trening pred meč sa Armanijem.

"Otkazali smo trening pred meč, naporno je u ovoj situaciji. Mislim da je to najbolje rješenje. Takav je raspored, igramo protiv Milana koji je odigrao izvanredno protiv Zvezde i prije toga u Superkupu Italije. Treba da se bavimo nama samima.

"Nakića čeka duga pauza"

Pogledajte 01:03 Željko Obradović izjava pred Armani Izvor: KK Partizan Izvor: KK Partizan

Na tom meču protiv Armanija (četvrtak, 20.30 časova u Areni) sigurno neće igrati Mario Nakić, a Željko nije spominjao potencijalni debi Mike Murinena.

"Nakić će prilično dugo biti van stroja. Ostali su dobro, sem što su umorni", zaključio je Obradović.