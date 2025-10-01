logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan otkazao trening poslije poraza u Dubaiju: Stiglo objašnjenje pred meč sa Armanijem

Partizan otkazao trening poslije poraza u Dubaiju: Stiglo objašnjenje pred meč sa Armanijem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan je odlučio da otkaže trening i davanje izjave za medije posle poraza u Dubaiju, a pre utakmice sa Armanijem u Areni.

Partizan otkazao posljednji trening Izvor: MNPRESS

Partizan je odlučio da otkaže trening poslije poraza u Dubaiju. Na startu Evrolige igra se duplo kolo, a crno-bijeli krenuli su nazad za Beograd da se spremaju za utakmicu sa Armanijem u četvrtak u Areni (20.30 časova). Dan prije meča neće održati trening, niti će biti izjava za medije kao što je to uobičajena praksa pred evroligaške mečeve.

"Usljed kašnjenja ljeta iz Dubaija i puta koji još nije okončan stručni štab je donio odluku da se trening ne održi. Izjave trenera Obradovića i dva igrača poslaćemo u video formi putem linka čim obavimo snimanje. Izvinjavamo se na otkazivanju u posljednji čas, ali su okolnosti uslovile takvu odluku", navodi se u saopštenju Partizana.

Ovo ujedno znači i da će tim Željka Obradovića najvjerovatnije imati samo jedan trening pred meč sa italijanskim timom i to na dan utakmice. Podsjetimo, Armani je u utorak uveče pobijedio Crvenu zvezdu u Areni, dok je Partizan izgubio u Dubaiju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC