Partizan otkazao trening poslije poraza u Dubaiju: Stiglo objašnjenje pred meč sa Armanijem

Partizan je odlučio da otkaže trening i davanje izjave za medije posle poraza u Dubaiju, a pre utakmice sa Armanijem u Areni.

Izvor: MNPRESS

Partizan je odlučio da otkaže trening poslije poraza u Dubaiju. Na startu Evrolige igra se duplo kolo, a crno-bijeli krenuli su nazad za Beograd da se spremaju za utakmicu sa Armanijem u četvrtak u Areni (20.30 časova). Dan prije meča neće održati trening, niti će biti izjava za medije kao što je to uobičajena praksa pred evroligaške mečeve.

"Usljed kašnjenja ljeta iz Dubaija i puta koji još nije okončan stručni štab je donio odluku da se trening ne održi. Izjave trenera Obradovića i dva igrača poslaćemo u video formi putem linka čim obavimo snimanje. Izvinjavamo se na otkazivanju u posljednji čas, ali su okolnosti uslovile takvu odluku", navodi se u saopštenju Partizana.

Ovo ujedno znači i da će tim Željka Obradovića najvjerovatnije imati samo jedan trening pred meč sa italijanskim timom i to na dan utakmice. Podsjetimo, Armani je u utorak uveče pobijedio Crvenu zvezdu u Areni, dok je Partizan izgubio u Dubaiju.