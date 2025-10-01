Evo zašto Partizan još čeka novog centra: Ponuđen mu Nerlens Noel, ali odmah dobio "ne"

KK Partizan nastavlja potragu za novim centrom i to neće biti Nerlens Noel. Rasplet u sljedeće dvije nedjelje.

Izvor: Carmen Mandato / Getty images / Profimediaža

KK Partizan traži pojačanje na poziciji centra i tokom prethodnih dana pisalo se da je opcija i Nerlens Noel (31, 208 cm), međutim nema ništa od njegovog dolaska. Prema informacijama "Mozzart Sporta", Noel je zaista i ponuđen Partizanu od strane agenata, a procjena u crno-bijelom taboru bila je da ga odbiju i traže dalje.

Čini se da Partizan nije želio da rizikuje sa košarkašem koji praktično dvije godine nije igrao, iako ima dobru reputaciju. Studirao je na prestižnom Kentakiju i izabran je kao šesti pik na draftu 2013. godine, ali tokom dana u Filadelfiji, Dalasu, Oklahomi, a posebno u Njujorku, Detroitu i Bruklinu, nije uspio da potvrdi svoj talenat. U ovom trenutku Partizan traži igrača koji odmah može da pomogne u rotaciji, što je sa Noelom diskutabilno.

Zapravo je samo Tajrik Džouns prava "petica" u Partizanu i vidjelo se već u prvom meču Evrolige protiv Dubaija da to može da bude problematično, tako da su crno-bijeli i dalje na tržištu i traže pojačanje koje će se idealno uklopiti u tim.

Najvjerovatnije je da se Partizan nada "rezovima" u NBA pred početak nove sezone i pokušaće to da iskoristi kako bi doveo zvučnije i kvalitetnije pojačanje od onih igrača koji su trenutno bez ugovora, ali vidjećemo i koliko će mu vremena otići na to, pošto je sezona u Evropi već počela.

Partizan poslije poraza u Dubaiju već u četvrtak u Beogradu igra protiv Olimpije iz Milana koja je pobijedila Crvenu zvezdu.