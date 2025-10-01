"Gubi se važnost domaćih igrača": Saša Obradović rekao šta mu se ne sviđa u Zvezdi i Partizanu

Srpski trener Saša Obradović govorio o broju stranaca u "vječitim" rivalima Zvezdi i Partizanu.

Da li Partizan i Crvena zvezda imaju previše stranaca? Ovo je tema koja se već nekoliko godina provlači kroz košarkaške i navijačke rasprave, a sada je na tu temu govorio i srpski trener Saša Obradović koji je bio i jedan od spominjanih kandidata za selektora Srbije.

U razgovoru za "Vijesti" Obradović je naznačio da mu se ne dopada takva tendencija dovođenja stranaca uz poruku da se time gubi važnost domačih igrača, dok istovremeno znamo i da su se "vječiti" branili time da su srpski igrači bili preskupi.

"Partizan ima sastav od prošle godine, Crvena zvezda nema i treba da stvara hemiju. U Partizanu se manje-više zna ko je gdje i to je sigurno određena prednost, ali ni to ne mora da bude prevaga. Činjenica je da oba tima imaju potencijala da budu u plej-ofu. S druge strane, po mom ukusu, mogla bi da postoji bolja kombinacija domaćih igrača i stranaca. Niko neće da oprosti loš rezultat, svi očekuju samo najbolje, da pobjeđuješ, i tu se gubi važnost domaćih igrača", rekao je Obradović.

"Ali to ljudi koji nisu unutra teže mogu da razumiju. Možda su u nekim momentima i nerealna očekivanja koja se stavljaju pred trenere. Zvezda ima solidan raspored na početku, ali to ne mora ništa da znači. Bitno je da se dobro krene, a poslije toga će svako varirati tokom sezone", dodao je Obradović.

Što se tiče njegovog statusa, objasnio je da je odbio ponudu Baskonije gdje mu je ponuđen mali budžet, tako da je trenutno bez angažmana i strpljivo će čekati razvoj situacije u Evroligi.