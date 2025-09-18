Saša Obradović hoće na klupu Srbije? "Nek sam zadnji na listi, ali da postojim kao trener"

Trofejni reprezentativac Saša Obradović nameće se kao kandidat za mjesto selektora Srbije.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije nisu napravili rezultat kakav se očekivao na Eurobasketu 2025, a nakon tog turnira neminovne su promjene. Već se zna da selektor Svetislav Pešić neće ostati na funkciji nakon što mu krajem septembra istekne ugovor, a u javnosti se danima licitira o imenu njegovog nasljednika - jedno od njih je i Saše Obradovića, bivšeg reprezentativca i trenera Zvezde.

Dok je i prvi čovjek KSS Nebojša Čović najavio da bi mogao da napusti funkciju koju je preuzeo prije malo manje od godinu dana, ljubitelje košarke najviše zanima ko će u novembru predvoditi nacionalni tim. Već za nekoliko nedjelja počinju kvalifikacije za Mundobasket 2027, a ne zna se novi selektor seniorske selekcije Srbije.

Kao kandidati za klupu nacionalnog tima pominju se Darko Rajaković, Aleksandar Đorđević i Dušan Alimpijević, a čini se da bi u koštac sa ovim izazovom želio da se uhvati i Saša Obradović. Trener koji je do dio prethodne sezone proveo na klupi Monaka, a prije toga radio u brojnim klubovima širom Evrope, oglasio se na društvenim mrežama dok traje potraga za selektorom.

"Hmmm... Nek sam zadnji na listi ali da znam da ipak postojim kao trener bar", napisao je Saša Obradović uz fotografiju na kojoj se vidi kako ga vještačka inteligencija "nije preporučila" za mjesto selektora nacionalnog tima. Jasno je da klupa reprezentacije predstavlja najveći izazov u karijerema brojnih trenera, pa očigledno i Obradović želi takvo iskustvo u karijeri.

hmmm… nek sam zadnji na listi ali da znam da ipak postojim kao trener bar…pic.twitter.com/hYTFsEWmYi — Saša Obradovic (@sasaobradovic69)September 18, 2025

Za razliku od nekih drugih kandidata poput Rajakovića i Alimpijevića, Saša Obradović trenutno nema angažman i mogao bi da preuzme nacionalni tim odmah, odnosno da se već sada posveti kvalifikacijama u kojima će Srbija igrati protiv Turske, Bosne i Hercegovine i Švajcarske.

Kakvu karijeru ima Saša Obradović?

Tokom igračke karijere Saša Obradović je nosio dres Crvene zvezde, Grocke, Limoža, ponovo Zvezde, Albe iz Berlina, Virtusa iz Rima, po treći put Zvezde, Budućnosti iz Podgorice i Kelna. Tri puta je bio šampion Jugoslavije i jednom osvojio Kup Jugoslavije, dok je u Njemačkoj bilo obrnuto - osvojio je jednu titulu i tri kupa. Takođe, sa Albom je osvojio Kup Koraća, dok je to bilo međunarodno takmičenje pod okriljem FIBA.

Kao reprezentativac Jugoslavije Saša Obradović je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine, zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj 1998. godine, kao i četiri odličja na Evropskim prvenstvima. Zlatne medalje osvajao je 1995, 1997. i 2001. godine, dok je na Eurobasketu 1999. godine Jugoslavija stigla do bronze.

Kao trener Obradović je predvodio Keln, Kijev, Turov, Donjeck, Albu, Lokomotivu Kubanj, Monako, Crvenu zvezdu i ponovo Monako, u kojem je radio i tokom dijela prethodne sezone. Sa tim timom igrao je na Fajnal-foru 2023. godine, a tokom trenerske karijere osvajao je trofeje u Francuskoj, Rusiji, Njemačkoj i Ukrajini.