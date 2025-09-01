"Pešić to mora da riješi, Jokić ne može sam": Obradović vjeruje u Srbiju i podseća na važnu stvar

Saša Obradović osvrnuo se na povredu Bogdana Bogdanovića i trenutnu situaciju u taboru "orlova".

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je ogroman peh na Eurobasketu, pošto će u nastavku prvenstva morati bez kapitena Bogdana Bogdanovića. Sjajni šuter je već napustio Rigu i počeće oporavak od povrede zadnje lože u Americi. Koliko je ovo veliki hendikep za "orlove" govorio je srpski trener Saša Obradović.

Tokom gostovanja na RTS-u, nekadašnji strateg Crvene zvezde i Monaka je istakao da će odgovornost pored Nikole Jokića morati da preuzmu Marko Gudurić i Vasilije Micić od koga se očekuju mnogo bolje partije.

"Sigurno je da se hemija promijenila, to se vidjelo i u utakmici protiv Letonije. Privikavanje ne bi trebalo da bude dugo, jer je ekipa već na okupu, a tu su i alternative u Marku Guduriću, koji je pokazao na Fajnal-foru Evrolige da može da preuzme odgovornost. Velika su i očekivanja od Micića da dođe do zadovoljavajućeg nivoa i pomogne ekipi. Ne može samo Jokić da bude faktor, mora cijela ekipa da se izdigne, što nas je do sada i krasilo", rekao je Obradović.

Odigrala je Srbija jako težak meč sa Letoncima, ali nije dozvolila da potone ni u momentima kada nije išlo mnogo toga na terenu. Saša kaže da će karakter ekipe doći na naplatu.

"Odlično je što nam se desila utakmica sa Letoncima, odnosno takav tip meča. Morali smo da se pomučimo protiv jako motivisanog protivnika koji je želio što bolje da se pokaže protiv tima za koji svi misle da će osvojiti zlato. Vidjelo se breme tog satusa favorita i najteži posao trenera je da izbalansira to sve i stvori čak i konflikt kako bi dobio reakciju. Teške utakmice te čine boljim i ja vjerujem u karakter ovih igrača", dodao je Obradović.

Ključna uloga u ovim momentima je na selektoru Svetislavu Pešiću koji mora da pronađe alternativu Bogdanoviću, kako na terenu, tako i u svlačionici. Podsjeća Obradović da su i zlatne generacije na putu do pobjedničkog postolja znale da naprave kiks, tako da ni poraz ne znači smak svijeta.

"Osim te 2001. godine, naše zlatne generacije su često bilježile po poraz ili dva pre dolaska do medalje. Teško je nadomjestiti izostanak igrača poput Bogdanovića. Ja ipak vjerujem u Pešića, njegovo iskustvo i osvajačke navike. Vjerujem da će uspjeti da pronađe alternative. Adaptivnost trenera je u ovakvim situacijama veoma važna. Srbija se uvijek oslanjala na timski rad", objasnio je Obradović.

Nikola Jokić ne može sam

Trostruki MVP NBA lige je postigao 39 poena u meču sa Letoncima, a u pojedinim momentima se činilo da je sve na njegovim plećima. Moraće u nastavku da mu se priključe mlađi igrači. Za sada se istakao Nikola Jović.

"Nisam iznenađen, ali sam jako zadovoljan igrama Nikole Jovića. On će sigurno biti jedan od važnijih igrača, ne samo sada, već i u budućnosti. Tu je i Dobrić, ali i Avramović koji uvijek igra dobru odbranu i donosi dobru energiju. Zavisimo mnogo i od Petruševa, a potrebno je i pronaći ulogu igraču kakav je Vukčević", kaže Obradović.

Letonci su imali dobar plan za Jokića, ali nije bilo dovoljno.

"Način na koji su ga Letonci branili mu je dao priliku da bude to što jeste. On je glavni igrač, ali nije bio udvajan i tako ga je teško zadržati. Očekujem da će to biti drugačije u narednim utakmicama i zbog toga šuterski fokus igrača oko njega mora biti na nivou", rekao je Obradović.

Ko su favoriti za medalju?

"Momentum se stalno mijenja. Može se reći da su Nijemci pokazali odličnu igru u kontinuitetu i da su među najvećim favoritima. Tu su međutim i Grci i Turci sa kojima ćemo igrati u grupi. Sa nama je to prva grupa ekipa koja će se boriti za medalje. Tu je još četiri ili pet timova koji mogu da iznenade", istakao je Obradović.

Srbija u ponedjeljak od 20.15 nastavlja grupnu fazu protiv selekcije Češke, dok nas za dva dana očekuje duel sa Turcima poslije kog će biti poznato sa kog mjesta će se plasirati u narednu fazu.

