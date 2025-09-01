"Srbija je i bez Bogdana najjači tim u Evropi": NBA as čuo pitanje o Jokiću i otkrio čemu se nada

Vit Krejči pričao je sa srpskim novinarima o povredi Bogdana Bogdanovića i načinu da se zaustavi Nikola Jokić. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Češka nema izbora, mora da pobijedi Srbiju po svaku cijenu. Poraz ih izbacuje sa Eurobasketa, dok trijumf daje kakvu-takvu nadu za prolaz u nokaut fazu. Najteži mogući zadatak imaju, svjesni su da su priterani uza zid. Zna to i NBA as iz češkog tima Vit Krejči.

"Očigledno je da nismo dobiil mečeve koje je trebalo da dobijemo. Borićemo se, daćemo sve od sebe. Srbija je nevjerovatan tim, biće teško. Ne idemo na meč sa mentalitetom da ćemo izgubiti. Daćemo sve od sebe, vidjećemo", počeo je Krejči.

Srbija će na ovom meču da bude bez kapitena Bogdana Bogdanovića koji je zbog povrede završio Eurobasket.

"Srbija je sjajan tim, Bogi je veliki nedostatak, ali imaju sjajne igrače. Svi su odlični, možda će to da im pravi problem u budućnosti, ali mislim da je to najbolji tim u Evropi."

Kako zaustaviti Jokića?

Jedno od pitanja za njega bilo je i da li neko može da zaustavi Nikolu Jokića.

"Ne, ne. Vidjeli smo prethodnih godina da nema načina. Možemo da probamo da ga usporimo i da se nadamo da će imati loše veče. Teško je, moramo da radimo kao tim, gledaćemo snimke i vidjećemo šta možemo da uradimo da ga makar usporimo", kaže Krejči.

"Čuo sam se sa Bogdanom"

Krejči je bio saigrač sa Bogdanom u Altanti i dobro se znaju.

"Teško mu je sigurno, znam da voli da igra za reprezentaciju, da mu je to blisko srcu. Boli ga, ali znam da će navijati za tim i da će pomoći kako god može i da će ostali da urade sve što mogu."

Njih dvojica su razgovarali poslije Bogdanove povrede.

"Čuli smo se, nadam se da će brzo da se oporavi. Znam da ide u Los Anđeles da radi na oporavku, vidjećemo se tokom NBA sezone. Želim mu sve najbolje", zaključio je Krejči.

