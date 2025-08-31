Prva fotografija Bogdanovića poslije povrede: Stiže podrška sa svih strana, a ova je posebna

Davis Bertans podijelio je fotografiju sa Bogdanom Bogdanovićem.

Vijest o tome da Srbija do kraja Eurobasketa neće moći da računa na kapitena Bogdana Bogdanovića, potresla je čitavu naciju. A, kao jedan od košarkaša koji je ostavio veliki trag u Partizanu i uz to proveo nekoliko godina u Srbiji Davis Bertans na svom instagram profilu podijelio je fotografiju u znak podrške bivšem saigraču.

Bogdanović je doživio rupturu mišića zadnje lože i zbog toga će propustiti ostatak Evropskog prvenstva, te su "orlovi" ostali bez kapitena. Ono što je poznato je da se Bogdanović vraća odmah u SAD kako bi nastavio liječenje i zbog toga stiže podrška sa svih strana.

David Bertans je na svom instagram profilu podijelio fotografiju sa Bogdanom Bogdanovićem, Stefanom Jovićem i svojim bratom Dairisom. A emotikonima koja je dodao jasno je stavio do znanja da srpskom asu želi brz oporavak.

Nakon što je utvrđeno da Bogdanović napušta prvenstvo Košarkaški savez Srbije je objavio: "Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.

Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što prije oporavio.

Kapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović. Košarkaški savez Srbije želi svom kapitenu što brži oporavak."

Reprezentacija Srbije se u narednoj utakmici grupne faze sastaje sa selekcijom Češke u ponedjeljak od 21.15 časova po lokalnom odnosno 20.15 sati po srednjeevropskom vremenu.

