Senzacija Izraela na Eurobasketu: MVP Avdija i Jam Madar srušili Francuze

0

Velika pobjeda Izraela protiv Francuske na Evropskom prvenstvu.

Izrael savladao Francusku na Eurobasketu Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Izraela savladala je selekciju Francuske rezultatom 82:68, u okviru 3. kola Grupe D Evropskog prvenstva. Izraelci su odigrali sjajan meč predvođeni Denijem Avdijom kome je u jednom momentu pola hale skandiralo "MVP, MVP". Francuzima je ovo prvi poraz na šampionatu, dok su Izraelci zabilježili drugu pobjedu nakon dramatičnog poraza od Poljske.

Francuzi su imali maksimalnih +10 u prvoj dionici, konstantno su vodili u drugoj, da bi trećoj Izraelci potpuno istopili prednost i preuzeli vođstvo. Ono što se desilo u posljednjem kvartalu je definitivno za analizu. Igra "trikolora" se potpuno raspala, dok su Avdija i Madar dodali gas i poveli svoj tim ka ubjedljivoj pobjedi protiv favorizovanih Francuza.

Sin Zvezdine legende je samo u četvrtoj četvrtini dao 10 poena, dok je ukupno sakupio 23 poena, 8 skokova i dvije asistencije. Pratio ga je Jam Madar sa 17 poena, 4 skoka i 3 asietncije, dok je Ginat dodao 14.

Kod Francuza najzapaženiji je bio Rišase sa 14, Okobo je dodao 13, dok je kapiten Kabusele potpuno podbacio sa 7 poena.

Tagovi

košarka Francuska Izrael Eurobasket 2025

