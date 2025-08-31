logo
Prva pobjeda Slovenaca na Eurobasketu i rekord Dončića za pamćenje

Autor Jelena Bijeljić
Tripl-dabl Luka Dončić vodio Slovence do prve pobjede na Eurobasketu.

Slovenija pobijedila Belgiju tripl-dabl Luke Dončića Izvor: Mateusz Birecki/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Slovenije upisala je prvu pobjedu na Eurobasketu, pošto je bila bolja od selekcije Belgije sa 86:69, u 3. kolu Grupe D Eurobasketa. Prethodno su izabranici Aleksandra Sekulića poraženi od Francuske i Slovenije, ali nisu dozvolili novo iznenađenje.

Slovenci su nametnuli svoj ritam od starta meča, dok je odbrana Belgije izgledala nespremno i dokoncentrisano, da bi poslije prvih 10 minuta košarke bilo 16:10. Brzo se razigrao Luka Dončić koji je u ovom duelu imao solidnu podršku saigrača, što je rezultiralo da na poluvremenu prednost bude dvocifrena - 43:31. Do tog momenta je as Lejkersa sakupio već 19 poena, šest skokova i dvije asistencije čime je najavio istorijsku partiju.

Tokom treće dionice "zmajčeki" odbijaju nalet rivala i rutinski trasiraju put ka pobjedi - 60:44. Četvrta dionica je bila smao odrađivanje posla za Slovence, a Dončić uspjeva da stiže do prvog tripl-dabla u nacionalnom dresu. Time je postao četvrti igrač kom je to pošlo za rukom u istoriji Evropskih prvenstava.

Dončić se zaustavio na 26 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Pratio ga je Prepelič sa 11 poena i 5 asistencija, sljedeći najefikasniji kod Slovenaca bio je Stergar sa 9. U poraženom timu prednjačio je Van Vliet sa 15 i Lekomte sa 13 poena.

