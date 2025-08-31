Nikola Jokić - najbolji u istoriji Srbije: Oborio i rekord Miloša Teodosića, sada je sam na vrhu

Nikola Jokić i zvanično je postao najbolji strijelac Srbije na jednom meču, ispisao je istoriju i prestigao Miloša Teodosića. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Nikola Jokić ispisuje istoriju u dresu Srbije. Uspio je da se osami na samom vrhu liste strijelaca. U pitanju je broj poena postignutih na jednoj utakmici na Evropskom prvenstvu i sada je preuzeo prvo mjesto. U pobjedi protiv Letonije najbolji košarkaš svijeta ubacio je 39 poena, uz 10 skokova i četiri asistencije. Nadmašio je sve i postao rekorder po poenima od osamostaljenja Srbije.

Do sada je Nikola dijelio prvo mjesto sa Milošem Teodosićem, dali su po 32 poena. Jokić je to uradio na onom čuvenom meču protiv Italije 2022. na Eurobasketu, dok je Miloš isti broj poena postigao protiv Slovenije 2009. godine na Eurobasketu.

Iza njih na toj listi je Bogdan Bogdanović koji je Letoncima "spakovao" 30 poena 2017. godine, a odmah ispod Bogdana je još jedna Jokićeva partija, protiv Izraela 2022. godine kada je dao 29 poena.

Jokić sad mora da "povuče"

Kapiten Bogdan Bogdanović je nažalost završio Eurobasket. Povreda zadnje lože je takva da će morati da ide u Ameriku na intenzivne terapije i neće ostati u Rigi sa nacionalnim timom. To ujedno znači da će dodatni teret da padne na Nikolu Jokića.

Moraće Jokić da "povuče" još više, kao što je protiv Letonije to učinio sa 39 poena. Naravno, ne zavisi sve samo od njega, biće potrebno da se uključe i saigrači, prvenstveno oni na bekovskim pozicijama i tu će posebna pažnja da bude usmjerena na Marka Gudurića i Vasilija Micića, tu su i Aleksa Avramović, Ognjen Dobrić...

"Znamo svi šta Nikola može, radi sve za tim i to mu je prva stvar na pameti. Sa njim na parketu, mi smo mnogo bolji tim. Šta više da kažem? Znate ga, znate šta može da uradi na terenu", poručio je Dobrić.