Vaso Bakočević završio u Urgentnom centru: MMA borac se hitno oglasio na mrežama

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crnogorski MMA borac Vaso Bakočević nakon nokauta prošao je ljekarske preglede.

Vaso Bakočević u Urgentnom centru Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Jedan od najpoznatijih regionalnih MMA boraca Crnogorac Vaso Bakočević doživio je poraz na priredbi FNC 26, gdje je nokautom izgubio od Poljaka Artura Sovinskog, nakon čega je završio u Urgentnom centru. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju kako bi navijače obavijestio da se posle borbe uputio na ljekarske preglede i čini se da nema razloga za brigu.

I pored ogromne podrške publike u Morači, borba se vrlo brzo završila. Sovinski je već u prvih dvadesetak sekundi meča poslao Bakočevića u nokdaun, a potom ga još jednom snažno pogodio i ponovo oborio. Jak udarac u predjelu oka onemogućio je nastavak borbe, pa je sudija prekinuo meč i proglasio pobjedu poljskog borca.

Poslije borbe, Artur Sovinski pokazao je veliko poštovanje prema domaćem borcu, istakavši da mu je Bakočević veoma drag, kao i da nosi lijepe utiske iz Podgorice. Ipak, navijači u glavnom gradu Crne Gore ostali su bez slavlja i pobjede svog miljenika u Morači. Iako je veče bilo ispunjeno neverovatnim borbama Miloša Jančića i Miljana Zdravkovića, žal za boljim izdanjem Bakočevića svakako je ostao.

Odmah nakon meča, Bakočević je medicinski zbrinut i prebačen u Urgentni centar u Podgorici, što je i sam potvrdio objavom na društvenim mrežama. Objavio je fotografiju sa skenera, gdje je provjereno zdravstveno stanje poslije teških udaraca koje je pretrpio, ali detalji o eventualnim povredama za sada nisu poznati.

"Pukla tikva", kratko je napisao Bakočević uz objavljenu fotografiju.

Ovaj duel imao je i dodatnu težinu, jer je Vaso imao priliku za revanš protiv Sovinskog, koji ga je prije 11 godina savladao odlukom sudija. Tada se crnogorski borac nije slagao sa odlukom i dugo je čekao priliku za osvetu, ali mu se ona ovog puta nije ostvarila.

