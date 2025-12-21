Vaso Bakočević završio u Urgentnom centru: MMA borac se hitno oglasio na mrežama

Crnogorski MMA borac Vaso Bakočević nakon nokauta prošao je ljekarske preglede.
Jedan od najpoznatijih regionalnih MMA boraca Crnogorac Vaso Bakočević doživio je poraz na priredbi FNC 26, gdje je nokautom izgubio od Poljaka Artura Sovinskog, nakon čega je završio u Urgentnom centru. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju kako bi navijače obavijestio da se posle borbe uputio na ljekarske preglede i čini se da nema razloga za brigu.
I pored ogromne podrške publike u Morači, borba se vrlo brzo završila. Sovinski je već u prvih dvadesetak sekundi meča poslao Bakočevića u nokdaun, a potom ga još jednom snažno pogodio i ponovo oborio. Jak udarac u predjelu oka onemogućio je nastavak borbe, pa je sudija prekinuo meč i proglasio pobjedu poljskog borca.
Poslije borbe, Artur Sovinski pokazao je veliko poštovanje prema domaćem borcu, istakavši da mu je Bakočević veoma drag, kao i da nosi lijepe utiske iz Podgorice. Ipak, navijači u glavnom gradu Crne Gore ostali su bez slavlja i pobjede svog miljenika u Morači. Iako je veče bilo ispunjeno neverovatnim borbama Miloša Jančića i Miljana Zdravkovića, žal za boljim izdanjem Bakočevića svakako je ostao.
Odmah nakon meča, Bakočević je medicinski zbrinut i prebačen u Urgentni centar u Podgorici, što je i sam potvrdio objavom na društvenim mrežama. Objavio je fotografiju sa skenera, gdje je provjereno zdravstveno stanje poslije teških udaraca koje je pretrpio, ali detalji o eventualnim povredama za sada nisu poznati.
"Pukla tikva", kratko je napisao Bakočević uz objavljenu fotografiju.
Ovaj duel imao je i dodatnu težinu, jer je Vaso imao priliku za revanš protiv Sovinskog, koji ga je prije 11 godina savladao odlukom sudija. Tada se crnogorski borac nije slagao sa odlukom i dugo je čekao priliku za osvetu, ali mu se ona ovog puta nije ostvarila.
