logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vaso Bakočević pretukao Slovaka u prvoj rundi: Zaboravite MMA, sad se bavi boksom

Vaso Bakočević pretukao Slovaka u prvoj rundi: Zaboravite MMA, sad se bavi boksom

0

Bakočević je jedna od najvećih legendi regionalnog MMA, ali pravi izlete i u druge sportove.

Vaso Bakočević pobijedio Slovaka Davida Zausku u boks meču Izvor: Youtube/Meridian TV/printscreen

Crnogorski MMA borac Vaso Bakočević (36) debitovao je u subotu uveče u profesionalnom boksu, što je samo još jedan u nizu borilačkih sportova u kojima se oprobao. Krenuo je uspešno i u Nikšiću je savladao Slovaka Davida Zausku tehničkim nokautom u prvoj rundi.

Već u prvoj rundi momak iz Risna pokazao je svoje kvalitete, što je bilo dovoljno za pobjedu na debiju. Inače, Bakočević se predstavio na događaju "Noć šampiona" u Nikšiću, a lak zalogaj bio je Slovak David Zauska. Već u prvoj rundi sudija je prekinuo meč. Zauska nije izdržao udarce "psihopate" i tu je bio kraj.

Moguće je da ova pobjeda inspiriše Bakočevića, pa da se on u narednom periodu pojavi na još nekim događajima posvećenim boksu. Za sada se zna da mu je mnogo zanimljiviji boks bez rukavica, ali ne treba otpisati Bakočevića koji na svakih nekoliko mjeseci promijeni disciplinu, uđe u ring ili oktagon i odmah se okrene novim obavezama u karijeri. 

 Što se tiče MMA karijere, Vaso Bakočević ima skor od 44 pobjede i 24 poraza u profesionalnim borbama, a tu su i njegovi nastupi u MMA bez rukavica, boksu bez rukavica, kik-boksu i na kraju običnim boksu. Naredni događaj na kojem će nastupiti trebalo bi da bude boks bez rukavica, i to organizacije "Bare Knuckle" u Beogradu!

Tagovi

Vaso Bakočević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC