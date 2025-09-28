Vaso Bakočević pretukao Slovaka u prvoj rundi: Zaboravite MMA, sad se bavi boksom

Bakočević je jedna od najvećih legendi regionalnog MMA, ali pravi izlete i u druge sportove.

Crnogorski MMA borac Vaso Bakočević (36) debitovao je u subotu uveče u profesionalnom boksu, što je samo još jedan u nizu borilačkih sportova u kojima se oprobao. Krenuo je uspešno i u Nikšiću je savladao Slovaka Davida Zausku tehničkim nokautom u prvoj rundi.

Već u prvoj rundi momak iz Risna pokazao je svoje kvalitete, što je bilo dovoljno za pobjedu na debiju. Inače, Bakočević se predstavio na događaju "Noć šampiona" u Nikšiću, a lak zalogaj bio je Slovak David Zauska. Već u prvoj rundi sudija je prekinuo meč. Zauska nije izdržao udarce "psihopate" i tu je bio kraj.

Moguće je da ova pobjeda inspiriše Bakočevića, pa da se on u narednom periodu pojavi na još nekim događajima posvećenim boksu. Za sada se zna da mu je mnogo zanimljiviji boks bez rukavica, ali ne treba otpisati Bakočevića koji na svakih nekoliko mjeseci promijeni disciplinu, uđe u ring ili oktagon i odmah se okrene novim obavezama u karijeri.

Što se tiče MMA karijere, Vaso Bakočević ima skor od 44 pobjede i 24 poraza u profesionalnim borbama, a tu su i njegovi nastupi u MMA bez rukavica, boksu bez rukavica, kik-boksu i na kraju običnim boksu. Naredni događaj na kojem će nastupiti trebalo bi da bude boks bez rukavica, i to organizacije "Bare Knuckle" u Beogradu!