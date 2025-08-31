logo
Koliko Srbija može bez Bogdana Bogdanovića na Eurobasketu: Svi pričaju o zlatu, da li je sada realno? (ANKETA)

Koliko Srbija može bez Bogdana Bogdanovića na Eurobasketu: Svi pričaju o zlatu, da li je sada realno? (ANKETA)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Bogdan Bogdanović je završio Eurobasket, a koliko može Srbija bez njega?

Bogdan Bogdanović je završio Eurobasket, a koliko može Srbija bez njega Izvor: MN PRESS

Srbija je i zvanično ostala bez Bogdana Bogdanovića. Zbog povrede zadnje lože kapiten "orlova" završio je takmičenje u Rigi i ostaće na dva odigrana meča na ovom prvenstvu. Da li to mijenja planove, ambicije i mogućnosti srpskog tima na Eurobasketu?

Prije odlaska u RIgu prvi put smo mogli da čujemo da i srpski košarkaši govore da je cilj zlatna medalja, ali koliko je ona sada realna? Šta vi mislite, dokle može Srbija bez Bogdana? 

Anketa

Koliko Srbija može bez Bogdana na Eurobasketu?

  • Do samog kraja, po zlato

    40% (2)

  • Opet osvaja srebro

    0% (0)

  • Bronza je maksimum

    0% (0)

  • Najviše do polufinala

    40% (2)

  • Ispada prije borbe za medalju

    20% (1)

Koliko Srbija može bez Bogdana na Eurobasketu?

Rezultati

Šta čeka Srbiju? 

Srbiju prvo čeka duel sa Češkom 1. septembra, a zatim će igrati sa Turcima 3. septembra. Djeluje da bi meč sa Turskom mogao da bude dobar pokazatelj koliko Srbija može daleko. 

Sada djeluje jasno da će Srbija biti na jednom od prva dva mjesta u grupi A, što znači da je u osmini finala čeka duel sa trećim ili četvrtim iz grupe B u kojoj su Njemačka, Finska, Litvanija, Švedska, Velika Britanija i Crna Gora. Zatim ide četvrfinale sa nekim iz grupa C ili D.

Bez kapitena su "orlovi" mnogo slabiji, ali ovo će sigurno motivisati srpski tim. Ako je neko zaslužio da mu drugi odigraju za medalju, zaslužio je Bogdan Bogdanović. 

