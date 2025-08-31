Za Bogdana Bogdanovića je Eurobasket završen: KSS potvrdio loše vijesti, kapiten mora u Ameriku

Bogdan Bogdanović završio je učešće na Eurobasketu, potvrdio je KSS. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.
Za Bogdana Bogdanovića je završeno Evropsko prvenstvo! Loše vijesti potvrdio je košarkaški savez Srbije. Utvrđena je ruptura mišića zadnje lože, čekaju ga intenzivne terapije i neće moći da igra... Do kraja grupne faze ostali su još utakmice sa Češkom (ponedjeljak 20.15h) i Turskom (srijeda 20.15h). Onda će u zavisnosti od rezultata u ovoj grupi i grupi B da bude poznato sa kim se "orlovi" ukrštaju u nastavku šampionata.
KSS se oglasio saopštenjem i potvrdio loše vijesti. Moraće Srbija bez kapitena u nastavku takmičenja.Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved
"Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.
Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što prije oporavio", navodi se u saopštenju.