Za Bogdana Bogdanovića je Eurobasket završen: KSS potvrdio loše vijesti, kapiten mora u Ameriku

Bogdan Bogdanović završio je učešće na Eurobasketu, potvrdio je KSS. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MN PRESS

Za Bogdana Bogdanovića je završeno Evropsko prvenstvo! Loše vijesti potvrdio je košarkaški savez Srbije. Utvrđena je ruptura mišića zadnje lože, čekaju ga intenzivne terapije i neće moći da igra... Do kraja grupne faze ostali su još utakmice sa Češkom (ponedjeljak 20.15h) i Turskom (srijeda 20.15h). Onda će u zavisnosti od rezultata u ovoj grupi i grupi B da bude poznato sa kim se "orlovi" ukrštaju u nastavku šampionata.

KSS se oglasio saopštenjem i potvrdio loše vijesti. Moraće Srbija bez kapitena u nastavku takmičenja.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

"Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.

Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što prije oporavio", navodi se u saopštenju.