Bogdanova povreda - od bolne grimase, do užasnih vijesti: Znamo kada će neko u Rigi morati da se oglasi

Povreda Bogdana Bogdanovića je po svemu sudeći takva da neće moći da igra za Srbiju do kraja šampionata. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Bogdan Bogdanović po svemu sudeći neće moći da nastavi Evropsko prvenstvo, to su najnovije informacije koje su se pojavile. Jasno je da će u njegovom odsustvu neki drugi igrači morati da "povuku" i da pokažu zašto je Srbija među favoritima za zlato na šampionatu. Šta se sve tu desilo?

Na meču protiv Portugala kapiten je krenuo u prodor, nije uspio da završi napad i onda je nekoliko sekundi kasnije imao bolnu grimasu na licu. Skoro niko u dvorani nije primijetio taj momenat, a i oni koji možda jesu, nisu pridavali tome toliki značaj. Međutim, situacija je vrlo brzo postala ozbiljna.

Bogdan se nije vratio na parket u drugom poluvremenu

Bogdan se nije vratio na parket u drugom poluvremenu, a dok smo "špijunirali" i gledali ka svlačionici, vidjeli smo doktora Gagu Radovanovića na telefonu sa zabrinutom facom. Nadali smo se da je samo naša loša procjena i da ne vidimo dobro. Koliko god da smo htjeli da budemo optimistični, izgleda da je situacija ozbiljnija nego što je u prvi mah izgledalo.

Iz KSS su dan kasnije samo saopštili da je "povreda zadnje lože u pitanju", Svetislav Pešić je na konferenciji potvrdio da je "snimanje završeno i da se čeka", saigrači su u miks zoni jednoglasno govorili da "jedva čekaju da se Bogdan vrati", sve to je ulilo malu dozu optimizma, ali je i to prekratko trajalo. Povrede se nažalost dešavaju i postale su sastavni dio sporta, ali smo se svi u Rigi, a i u Srbiji nadali da to nije slučaj sa kapitenom...

Kada će zvanične izjave?

Kada će zvanične izjave?

Pokušali smo da dobijemo bilo kakve informacije iz KSS ovdje, na licu mjesta, ali ih nismo dobili. Čekamo i dalje da li će se oglasiti saopštenjem ili bilo kakvom zvaničnom informacijom u toku dana. Ako se to ne dogodi, znamo i termin kada će morati neko nešto da kaže.

Srbija ima trening od 20.35 do 22.15 po lokalnom vremenu (sat ispred našeg vremena), a otvoreni dio treninga za medije je zakazan od 22.15 do 22.25. Ukoliko ne bude oglašavanja do tog momenta, tada će neko morati nešto zvanično da kaže, da li selektor Svetislav Pešić ili neko drugi, saznaćemo najkasnije večeras.