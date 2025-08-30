logo
"Bogdan Bogdanović neće igrati": KSS se oglasio zbog povrede kapitena Srbije na Eurobasketu

Autor Tijana Jevtić
0

Košarkaški savez Srbije oglasio se povodom povrede kapitena Bogdana Bogdanovića.

KSS o povredi Bogdana Bogdanovića Izvor: MN PRESS

Srbija je u susretu sa Portugalom upisala drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu, ali nije bilo mnogo povoda za slavlje zbog toga što je kapiten Bogdan Bogdanović doživeo povredu. Trenutak kad je bivši igrač osetio bol dogodio se na kraju druge četvrtine, a dan nakon meča poznato je i o čemu se radi. Bogdanović je povredio zadnju ložu.

"Nakon povrede na utakmici protiv Portugala, danas je učinjeno snimanje magnetnom rezonancom koja je pokazala povredu zadnje lože mišića natkoljenice. Potrebno je da se urade dodatna ispitivanja koja će biti učinjena kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza. Bogdan Bogdanović neće igrati na utakmici protiv Letonije u subotu", stoji u saopštenju Košarkaškog saveza Srbije.

Bogdanović se u meču protiv Portugala nije pojavio na klupi u drugom poluvremenu i već tada je to bio znak da nešto nije išlo svojim tokom. Nekoliko minuta kasnije pojavile su se i informacije o povredi kapitena, što je bio dodatni problem za tim Svetislava Pešića. Sada je jasno da će kapiten propustiti meč protiv Letonije koji je na programu u subotu u 17 časova.

Dok nije napustio teren Bogdanović je bio jedan od najvažnijih igrača na terenu. Režirao je kapiten i nekoliko važnih poena u drugoj dionici u kojoj se rezultat lomio. Za 15 minuta na terenu Bogdanović je ubacio sedam poena, uhvatio pet važnih skokova i podijelio jednu asistenciju.

košarka Bogdan Bogdanović Eurobasket 2025 orlovi

