Njemačka nastavlja da demonstrira silu na Eurobasketu: Svjetski šampion nanio prvi poraz Litvaniji

Njemačka je upisala i treću pobjedu na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Heikki Saukkomaa / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemačka i Litvanija sastale su se u trećoj utakmici grupne faze na Evropskom prvenstvu. Svjetski šampion bio je bolji of Litvanije i slavio je 107:88. Naravno, Denis Šreder je bio lider na terenu, ali je imao pomoć i Franca Vagnera, dok je na drugoj strani Rokas Jokubaitis bio najbolji, ali to nije bilo dovoljno za razigrane Nijemce.

Njemačka je u startu nametnula ritam, ubacila je već 32 poena za 10 minuta igre, dok je Litvanija zastala na 20 - daleko od toga da je to bio loš učinak, ali svjetski šampion je bio zaista razigran. Naročito u šutu za tri poena - pošto su u prvoj dionici ubacili čak šest trojki. Odgovorila je Litvanija, uglavnom je Jokubaitis vodio glavnu riječ i uspio je domaćin da slavi u ovoj četvrtini, ali je Njemačka ostala korak ispred, zahvaljujući poenima Obsta i Vagnera u finišu meča (55:47).

Poslije poluvremena se činilo da je Litvanija pronašla ritam, ali je uslijedila serija Vagnera od 8:0 (63:53) koja je vratila dvocifreno vođstvo Nijemcima. Nastavili su svjetski šampioni u istom ritmu, pa su do 25. minuta imali lagodnih 74:57. Međutim, pokazala je i Njemačka slabosti, pošto posljednjih četiri minuta treće četvrtine nije uspjela da dođe do poena, za to vrijeme Litvanija je vezala nevjerovatnih 18:0 (79:70).

Bila je Nijemcima potrebna dobra igra u završnici i dobili su je - ponovo trojkama. Tri puta su bili precizni izvan linije 6,75 do sredine posljednje dionice i to je bilo dovoljno da se napravi značajnija razlika, a samim tim i važna, treća pobjeda na Eurobasketu.

Najefikasniji na meču je bio Denis Šreder sa 26 poena, šest asistencija i tri skoka, a pratio ga je Franc Vagner sa 24 poena, sedam skokova i četiri asistencije, dok je Danijel Tajs ubacio poen manje, uz šest skokova. Na drugoj strani, Rokas Jokubaitis je postigao 20 poena i podijelio sedam asistencija, dok je Jonas Valančojunas ubacio 14.