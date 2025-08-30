logo
"Zamislite Aleksu Avramovića kako igra za Denver": Ameri gledaju Eurobasket, odlijepili su za Srbijom

"Zamislite Aleksu Avramovića kako igra za Denver": Ameri gledaju Eurobasket, odlijepili su za Srbijom

Da li biste voljeli da vidite Aleksu Avramovića i Nikolu Jokića zajedno u klubu? Amerikanci itekako bi.

Amerikancima se svidio Aleksa Avramović Izvor: MN PRESS

"Zamislite da Aleksa Avramović ulazi sa klupe Denver Nagetsa", napisao je specijalizovani tviter portal DNVR Nuggets u jeku Eurobasketa. Amerikanci itekako gledaju Evropsko prvenstvo zbog Nikole Jokića i znaju koga bi htjeli da vide u svom timu. 

Dok su neki nagovještavali da bi Nikola Jović bio sjajna podrška na krilnim pozicijama Kemu Džonsonu i Aronu Gordonu. Ipak jedan komentar je sjajno opisao Aleksu.

"Srpski Ti Džej Mekonel sa enegrijom Fakunda Kampaca sa klupe. To bi bilo ludo", napisao je jedan pratilac.

Aleksa do sada? 

Protiv Portugala startni plej Srbije nije imao svoj dan. Imao je pet poena i 2 asistencije dok je na otvaranju sa Estonijom dao 13 poena, uz 3 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte za samo 11 i po minuta na terenu. Nije se svima svideo njegov nastup protiv Portugala. 

"Tako su ušli igrači, pogotovo Avramović. On me najviše razočarao jer je počeo tako. Kao hajde da razbijemo i ove kao one prekjuče. Da se i ja malo istaknem. Počeo je tako da nijednu akciju nije pozvao", rekao je Vlade Đurović. 

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Denver Aleksa Avramović

