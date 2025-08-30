Luka Banki primijetio suludu stvar u vezi Srbije: Porzingisa pitali o Jokiću, šta mu ovo znači?

Banki i Porzingis očekuju težak meč sa Srbijom, Nikola Jokić u fokusu.

Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Selektor košarkaške reprezentacije Letonije Luka Banki i prva zvijezda tima Kristaps Porzingis govorili su na konferenciji za medije poslije prve pobjede na Eurobasketu protiv selekcije Estonije. U dramatičnom finišu uspjeli su da nadigraju susjede i tako obraduju domaću publiku u Rigi. Naredni rival je najteži mogući - reprezentacija Srbije na čelu sa Nikolom Jokićem.

Banki je srećan zbog pobjede i nada se da će njegov tim nastaviti da unapređuje igru na turniru, kao i to da će procenti šuta biti mnogo bolji kako turnir bude odmicao. Selektor Letonije je upitan da li će imati dovoljno vremena da pripremi meč sa Srbijom koji će odigrati danas od 17 časova.

"Ovdje smo da igramo svako veče. Očekivali smo tešku utakmicu, vjerujem da smo uradili jako dobar posao u pripremnom periodu, prije svega fizički, radili smo na oporavku. Naš tim radi 24/7, nadam se da ćemo protiv sjajnog rivala uspjeti da pokažemo još više energije. Razumijem, susrećemo se sa nevjerovatnim timom, a dubokom rotacijom, koristili su Gudurića kao 12. igrača u rotaciji. Samo da dam primjer sa kolikim arsenalom raspolažu. Sa naše strane se ništa ne mijenja, totalno smo fokusirani, idemo utakmicu po utakmicu", rekao je Banki.

Priznaje da su nakon poraza od Turske bili pod imperativom pobjede, a Estonci su im maksimalno otežali posao. "Poslije poraza od Turske stvorila se tenzija koja se prenijela na večerašnji meč. Oba tima su ušla u duel poslije teških poraza i oba tima su željela da pokažu želju i ambiciju. Zato mislim da smo potrošili dosta fizičke i psihičke energije", rekao je Luka. uz nadu da će protiv "orlova" uspjeti da iskombinuju dobre procente šuta i visok intenzitet.

Porzingis nahvalio Jokića kao niko

Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Letonac je upitan kako zaustaviti Nikolu Jokića? Uslijedio kratak i konkretan odgovor sa osmijehom na licu...

"Nemoguće je. On je majstor košarke. Uradićemo sve što je u našoj moći da ga zaustavimo, da mu otežamo maksimalno. Biće težak posao, ali i dobra šansa da se dokažemo. Uradićemo sve što možemo i borićemo se protiv ovog momka", poručio je Porzingis uz gestikulaciju rukom kojom pokazuje da je Jokić daleko iznad ostalih.

Porzingis je protiv Estonaca bio najefikasniji na parketu sa 26 poena i 7 skokova, dok je protiv Turaka ima skromniji učinak od 10 poena i 4 skoka.