logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svijet ne vjeruje, "zmajevi" sanjaju! BiH večeras protiv šampiona Evrope

Svijet ne vjeruje, "zmajevi" sanjaju! BiH večeras protiv šampiona Evrope

Autor Haris Krhalić
0

Košarkaška reprezentacija BiH večeras od 20.30 časova igra drugu utakmicu na Eurobasketu, a protivnik je Španija.

BiH Španija Eurobasket 2025 Izvor: FIBA

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Španije meč drugog kola grupe C na Eurobasketu.

"Zmajevi" su u prethodnoj utakmici bili ubjedljivi protiv Kipra, dok su aktuelni prvaci Evrope iznenađujuće poraženi od Gruzije i priliku za iskupljenje će tražiti upravo u duelu s našim nacionalnim timom.

Selektor Adis Bećiragić u najavi meča poručio je kolika je važnost ove utakmice.

“Atmosfera je izuzetno dobra i momci su od sinoć apsolutno fokusirani na utakmicu sa Španijom. Sada ova utakmica ima mnogo veću vrijednost nego ostale tri utakmice, ali ni one ne gube na vrijednosti ako se desi nešto što ne želimo da se desi protiv Španije“, poručio je Bećiragić i dodao:

„Čekaju nas četiri izuzetno jaka protivnika i realno su dva ili tri konkurenti za medalju. Koncentrisani smo na taj period od četiri utakmice, ali Španija zbog svakakvih mogućnost, ako dobijemo, čini se da nam je ona najvažnija. Mislim da smo spremni psihički i fizički.“
Selektor je otkrio kako Miralem Halilović i dalje nije spreman, dok su ostali košarkaši zdravi.

Centar Kenan Kamenjaš je imao veoma zanimljivu poruku.

"Pritiska nema. Mi smo pokazali i ranije da favoriti protiv nas padaju. Što da ne i ovaj put?", zapitao se bh. reprezentativac.

Gledajući kvote, Španci su apsolutni favoriti i prema njima izabranici Adisa Bećiragića gotovo da nemaju nikakvih šansi za trijumf. Ipak, aktuelni prvak Evrope stigao je na Eurobasket sa potpuno podmlađenim sastavom. U prvom meču su pokazali sve svoje nedostatke, a da li će uspjeti da poprave sve greške iz prvog meča vidjećemo večeras od 20.30 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka zmajevi Eurobasket 2025 Španija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC