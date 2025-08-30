Svijet ne vjeruje, "zmajevi" sanjaju! BiH večeras protiv šampiona Evrope

Košarkaška reprezentacija BiH večeras od 20.30 časova igra drugu utakmicu na Eurobasketu, a protivnik je Španija.

Izvor: FIBA

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Španije meč drugog kola grupe C na Eurobasketu.

"Zmajevi" su u prethodnoj utakmici bili ubjedljivi protiv Kipra, dok su aktuelni prvaci Evrope iznenađujuće poraženi od Gruzije i priliku za iskupljenje će tražiti upravo u duelu s našim nacionalnim timom.

Selektor Adis Bećiragić u najavi meča poručio je kolika je važnost ove utakmice.

“Atmosfera je izuzetno dobra i momci su od sinoć apsolutno fokusirani na utakmicu sa Španijom. Sada ova utakmica ima mnogo veću vrijednost nego ostale tri utakmice, ali ni one ne gube na vrijednosti ako se desi nešto što ne želimo da se desi protiv Španije“, poručio je Bećiragić i dodao:

„Čekaju nas četiri izuzetno jaka protivnika i realno su dva ili tri konkurenti za medalju. Koncentrisani smo na taj period od četiri utakmice, ali Španija zbog svakakvih mogućnost, ako dobijemo, čini se da nam je ona najvažnija. Mislim da smo spremni psihički i fizički.“

Selektor je otkrio kako Miralem Halilović i dalje nije spreman, dok su ostali košarkaši zdravi.

Centar Kenan Kamenjaš je imao veoma zanimljivu poruku.

"Pritiska nema. Mi smo pokazali i ranije da favoriti protiv nas padaju. Što da ne i ovaj put?", zapitao se bh. reprezentativac.

Gledajući kvote, Španci su apsolutni favoriti i prema njima izabranici Adisa Bećiragića gotovo da nemaju nikakvih šansi za trijumf. Ipak, aktuelni prvak Evrope stigao je na Eurobasket sa potpuno podmlađenim sastavom. U prvom meču su pokazali sve svoje nedostatke, a da li će uspjeti da poprave sve greške iz prvog meča vidjećemo večeras od 20.30 časova.