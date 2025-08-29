Selektor BiH ga nije zvao iz principa: Đedović kaže da je Bećiragić napravio veliku grešku

Nekadašnji reprezentivac Bosne i Hercegovine Nihad Đedović ima poruku za selektora Adisa Bećiragića.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ubjedljivu pobjedu na startu Eurobasketa protiv selekcije Kipra, ali daleko od toga da cvjetaju ruže u timu Adisa Bećiragića. Džanan Musa i Ksavijer Kastaneda su otpali zbog povreda i to je definitivno ogroman hendikep za "zmajeve" čija je glavna zvezda tima NBA as Jusuf Nurkić.

Nekadašnji reprezentativac Bosne i aktuelni igrač Malage Nihad Đedović bio je gost podkasta "Čamac i Brkina" gdje je prokomentarisao dešavanja u taboru reprezentacije koju je napustio kada je odlučio da uzme njemačko državljanstvo. Ipak, potom je ušao u proces povratka državljanstva, ali do danas se nije vratio u nacionalni tim.

Sada je upitan da li bi se odazvao za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, ali Đedović kaže da sada postoji druga prepreka, a to su njegove godine, što je donekle bio ironičan odgovor. Đedović je kroz smijeh rekao da je prestar sa 35, a da Roberson nije sa 36 godina.

Nihad Đedović

Nihad kaže da je ranije trebalo razmišljati o zameni za Kastanedu koji je bio prvi izbor selektora, da bi u posljednjem momentu "uskočio" veteran Roberson koji je godinama nosio dres Bosne.

"Smatram da je trebalo mnogo prije da budu odrađeni pregledi, da vide u kakvom je stanju momak. Došao je sa zakašnjenjem, da su mu potrebni treninzi i da je vrlo malo do Eurobasketa. Odlučili su se za Robersona. Koliko on može da da u ovom trenutku, nije igrao od aprila, u Egiptu je imao posljednji angažman", rekao je Đedović koji ističe da je Roberson limitiran svojom visinom, ali da mu je šut jak adut.

Smatra da bi Nemanja Gordić bio bolji izbor.

"Ako me pitaš Gordić umesto Robersona, ja mislim da bi Gordić bio bolji u ovoj situaciji. Roberson ne može da isporuči 10 - 15 poena, zato što fizički nije sposoban da to uradi. Onda si mogao Gordića da zoveš koji može da ti podijeliti pet - deset lopti Atiću, Laziću, da ubaci Nurkiću", rekao je Đedović.

Otkazi uzdrmali Bosnu

Adis Bećiragić

Izvor: EPA/Zbigniew Meissner

Selektor Adis Bećiragić se suočio sa nekoliko otkaza pred Eurobasket, a među njima je i Nemanja Gordić koji vjerovatno više neće obući dres reprezentacije.

"Trojica igrača žele da zaliječe povrede, trojica imaju nove ugovore i žele da se dokažu u klubovima, a dvojica su zbog privatnih problema odustala. Jedan od njih mi je čak rekao da mora da ide na svadbu jer je kum, pa sam mu odgovorio da mora da shvati značaj Evropskog prvenstva. Ne želim da ulazim u imena, nisu ona važna. Gordića sam zvao još prije dvije godine i iz njegovog odgovora mi je bilo jasno da nema želju da igra, pa ga više nisam kontaktirao. Sulejmanović već tri godine odbija iz svojih razloga, iako smo pokušavali da ga privolimo jer je emotivno važan za reprezentaciju i BiH. Sutra bih ga opet pozvao, ali to zavisi samo od njega. Ni svog pokojnog oca ne bih molio da igra za reprezentaciju", zaključio je Bećiragić.

