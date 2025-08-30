Kad je Bogdanović ušetao u svlačionicu, sve je postalo jasno: Kapiten čeka dijagnozu

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović bodrio je saigrače poslije pobjede protiv Portugala, ali najvjerovatnije neće igrati protiv Letonije.

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Portugal u 2. kolu Grupe A Evropskog prvenstva sa 80:69. Izabranici Svetislava Pešića su vodili svih 40 minuta, u jednom momentu su imali plus 20, ali daleko od toga da je ovo bila laka pobjeda.

Ušli su nervozno u meč, isključenje Filipa Petruševa u prvoj četvrtini je potpuno poremetilo plan "orlova", a ono što najviše brine je povreda kapitena Bogdana Bogdanovića. Ipak, nadamo se da povreda nije ozbiljnije prirode jer je srpski bek ostao do kraja meča uz svoje saigrača, sačekao ih je u svlačionici i pokazao zašto je lider.

Atmosfera u svlačionici nije bila pretjerano euforična, ali je utisak da su reprezentativci Srbije protiv Portugalaca shvatili da jedan loš meč i manjak koncentracije mogu skupo da koštaju. Srećom, to se dogodilo u ranoj fazi prvenstva i to protiv rivala koji nam uz sav pokazan respekt nije bio dorastao.

"Bravo ljudi", bodrio je Bogdanović saigrače, a tu je bio i Petrušev koji je isključen zbog potpuno bespotrebnog nesportskog poteza.

Šta znamo o povredi Bogdana Bogdanovića?

Po svemu sudeći neće Srbija moći da računa na svog kapitena protiv Letonije. Raspored je takav da je sljedeći meč već u 17 časova u subotu, a do tada neće biti snimanja, pošto je potrebno da prođe određeno vrijeme kada je u pitanju povreda zadnje lože. Makar je to prognoza doktora Miloša Bojovića sa čuvene katarske "Aspetar" klinike.

"Kod ove vrste povrede, da bi MR (snimanje) imalo dijagnostičku, a naročito prognostičku vrednost, potrebno je da prođe vreme, idealno ne prije 24h. Hitan MR bi značio da se sumnja na rupturu sa retrakcijom, tako da je "odlaganje" dobro. Nadajmo se dobrim vijestima", napisao je on na svom nalogu na tviteru na navode da će Bogdanović sutra snimiti povredu.