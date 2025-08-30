Srbija će igrati protiv Letonije meč praktično bez pravog odmora i to dok se čekaju vijesti sa pregleda Bogdanovića. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija će igrati protiv domaćina Eurobasketa. Čeka je meč u punoj "Šaomi Areni" sa Letoncima i to bez mnogo vremena za odmor, već u 17 sati po našem vremenu (18h po lokalnom) imaće najtežu prepreku u dosadašnjem toku šampionata. I to iz tri glavna razloga.

Prvi i osnovni je to što se čekaju snimci i ljekarski izvještaji u vezi sa povredom kapitena Bogdana Bogdanovića. On se uhvatio za zadnju ložu na meču sa Portugalom, otišao je na poluvremenu u svlačionicu i iz nje se nije vraćao. Sa zebnjom i nestrpljenjem se čekaju rezultati dodatnih pregleda i svi se nadaju pozitivnom ishodu cijele te situacije.

Vidi opis Meč u kom će da se mole i jedni i drugi: Srbiju čeka težak zadatak na Eurobasketu i to iz tri razloga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Drugi razlog leži u rečenici koju je izgovorio Davis Bertans kada je upitan kako će Letonci da čuvaju Nikolu Jokića. Izgovorio je "molićemo se Bogu". Upravo će i jedni i drugi da se mole i to iz različitog razloga. Dok će domaćin to da čini da bi zaustavio najboljeg košarkaša na planeti, srpski tim će pokušati molitvama da izbjegne neke nove zdravstvene probleme i poteškoće. Znaju svi u timu Svetislava Pešića da predstava protiv portugalskog tima nije bila ni blizu željenog nivoa i da će stvari morati mnogo bolje da izgledaju u nastavku takmičenja.

Treći, možda i najvažniji razlog, jeste povratak smirenosti "orlova". Previše nervoze u ekipi Srbije viđeno je u duelu sa Portugalom. Nervoza od prve sekunde, isključenje Filipa Petruševa, pa onda i rasprava Pešića i Micića. Sve to prenijelo se na igrače, na cijeli tim i neophodno je da se što prije vrati sve na svoje. Da na parketu bude opet onaj nasmijan i sjajn tim koji pleše na parketu i tako lomi rivale. Selektor je i te kako iskusan i zna kako stvari da vrati "pod konac".

Šta čeka Srbiju na Eurobasketu?

Srbija je dobila dva meča do sada, protiv Estonije i Portugala i prvi naredni rival je reprezentacija Letonije. Onda slijedi dan pauze u nedjelju, pa u ponedjeljak sledi meč sa Češkom. A onda, na kraju grupne faze, kao šlag na torti, stiže okršaj sa Turskom u srijedu 3. septembra.

Zanimljiv je podatak i da je srpski tim ta dva meča koja je dobio, kao i duele sa Česima i Turcima da igra od 20.15. Jedino je taj sljedeći meč sa Letoncima u nešto neobičnijem terminu od 17 časova.