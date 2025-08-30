Ljekar se oglasio u ponoć zbog Bogdana Bogdanovića: "Kod ovakve povrede potrebno je da prođe vrijeme"

Bogdan Bogdanović se povrijedio u finišu provg poluvremena meča sa Portugalom, a po svemu sudeću neće snimiti svoju povredu prije kraja duela sa Letonijom.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cijela Srbija je uzdahnula kada se na početku drugog poluvremena meča Srbije sa Portugalom kapiten Bogdan Bogdanović nije pojavio. On je na minut i po do kraja druge četvrtine doživio povredu zadnje lože, a sada se o tome oglasio stručnjak.

Po svemu sudeći neće Srbija moći da računa na svog kapitena protiv Letonije. Raspored je takav da je sljedeći meč već u 17 časova u subotu, a do tada neće biti snimanja. Makar je to prognoza doktora Miloša Bojovića sa čuvene katarske "Aspetar" klinike.

"Kod ove vrste povrede, da bi MR (snimanje) imalo dijagnostičku a naročito prognostičku vrijednost, potrebno je da prođe vrijeme, idealno ne prije 24 sata. Hitan MR bi značio da se sumnja na rupturu sa retrakcijom, tako da je "odlaganje" dobro. Nadajmo se dobrim vijestima", napisao je on na svom nalogu na tviteru na navode da će Bogdanović sutra snimiti povredu.

Šta ova povreda znači?

Pogledajte 00:19 Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Bogdan Bogdanović se uhvatio za zadnju ložu, a to je dobro poznat problem u svijetu sporta. Inače nije velika muka, ali na takmičenjima poput Eurobasketa može da udalji igrača skoro kompletan turnir.

"Molim, i drugi put. Hamstring, za sportistu, nikad nije "mala povreda", i prognoza će zavisiti od stepena. Ali, Bogdan je uvijek veliki igrač. I sve što to sobom nosi", napisao je dr Miloš Bojović.