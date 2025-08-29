logo
Bogdan se uhvatio za ložu i nije se vratio: Loše vijesti za Srbiju, kapitena zaboljelo u najgori čas

Bogdan se uhvatio za ložu i nije se vratio: Loše vijesti za Srbiju, kapitena zaboljelo u najgori čas

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Bogdan Bogdanović se nije pojavio na početku drugog poluvremena u timu Srbije.

Bogdan Bogdanović povrijeđen Izvor: RTS 1/Screenshot

Nema kraja pehovima Srbije na meču sa Portugalom u drugom kolu Eurobasketa. Nakon što je već u četvrtom minutu meča isključen Filip Petrušev, na početku drugog poluvremena nije se pojavio Bogdan Bogdanović

Nije ga bilo na klupi, vrlo jasno je ostao u svlačionici, a razlog za to je povreda. On se uhvatio za zadnju ložu tokom jednog napada krajem prvog poluvremena, Pogledajte kada i kako: 

Pogledajte

00:19
Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Na minut i po do kraja prvog dijela kapiten Srbije ja završio napad svog tima, a onda smo vidjeli grimasu na njegovom licu. Morao je da se sagne i tada je očigledno nastao problem.

U prvom dijelu je bio raspoložen sa sedam poena i pet skokova uz jednu asistenciju, a veliki problem za Srbiju je to što je sada čeka meč sa Letonijom, već u subotu. Nema mnogo vremena za oporavak kapitena.

