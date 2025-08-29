Bertansa tukli kao na ragbiju, ali su mu Srbi izmamili osmijeh: "Molimo se Bogu upomoć"

Davis Bertans zna šta čeka Letoniju kada se na njih namjeri Nikola Jokić i Srbija.

Nije se Letonija proslavila na meču sa Estonijom, ali su na kraju pobijedili 72:70 i spasili bar malo samoupouzdanja pred meč sa Srbijom na Eurobasketu. Poslije teškog poraza od Turske na startu, sada su jedva dobili tim koji je od strane Srbije pregažen.

Davis Bertans nije imao svoj šuterski dan, dao je samo šest poena, ali je sa 11 skokova dao veliki doprinos svom timu. Poslije meča je zadihano pričao na srpskom za naše medije.

"Ovo je bila utakmica gdje smo igrali mnogo fizički, više ragbi nego košarku. Takve mečeve je vrlo teško dobiti i srećni smo što smo na kraju dobili i kako smo odigrali. Da smo ubacili neke otvorene šuteve, bilo bi malo lakše, ali stvarno našli smo dobre šuteve, imali smo prodore, ali ako ne ide šut, ne ide. Ali desiće se i takva utakmica", rekao je Bertans poslije meča.

Šta je rekao o Srbiji?

Davis Bertans izjava pred Srbiju

Poslije Turske i Estonije, naredni rival baltičke selekcije je Srbija. Pitali su nekadašnjeg šutera Partizana srpski novinari da li je imao kad da popriča sa novim saigračem iz Dubaija Aleksom Avramovićem.

"Još nismo pričali, oni su u drugom hotelu, nismo zajedno i nismo se još uvijek vidjeli. Kada nađem malo slobodnog vremena otići ćemo na kafu da malo popričamo. Sada je važnije da ne izlazimo", dodao je on i istakao da od meča sa Srbijom očekuje - muke.

"Očekujemo najbolju ekipu i stvarno treba da odigramo najbolju utakmicu i u odbrani i u napadu. Moramo da budemo bolji i fizikalnost treba da bude skoro na ovakvom nivou kao danas."

Pomenuli su mu srpski novinari Jokića... Imao je vrlo jasan plan za čuvanje trostrukog MVP-a. "Molimo se Bogu upomoć", rekao je uz široki osmijeh.

Kad vidim Bogdana...

"Biće teško, ali mi moramo da igramo najbolji meč i da igramo jako fizički i što više da limitiramo njihove lake šuteve i otvorene trojke. Neće to biti tako kako sada kažem, to je protiv takve ekipe jako teško uraditi", rekao je Bertans.

Sada će nakon što Srbija odigra svoj meč sa Portugalom Letonci morati da se susretnu i sa nekadašnjim Bertansovim saigračem. Sada je Bogdan Bogdanović kapiten Srbije.

"Mnogo sam srećan zbog njega. To vrijeme zajedno u Partizanu nam je bilo mnogo lijepo i kada smo imali 19-20 godina. Sada je top igrač i skoro 10 godina je u NBA. Mnogo sam srećan zbog njega", naglasio je Bertans i za kraj analizirao svoj meč.

"Vidjećemo, moram da igram laganije i sporije i da nađem neke opcije u napadu. Znaš, ako mene tako brane, to znači da je neki drugi igrač otvoren."