Estonija stala na korak od senzacije u Rigi: Letonija se mučila, ali slavila

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Domaćin Eurobasketa uspio je da pobijedi Estoniju.

Letonija, košarkaši Letonije Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Letonija je pobijedila u drugom meču grupne faze na Evropskom prvenstvu. Domaćin se dugo mučio, a sve do preokreta u samom finišu treće četvrtine, Estonija su zadavali velike probleme domaćinu. Letonija je iapk nekako uspjela da slavi u tijesnoj završnici 72:70. Igrač utakmice bio je Kristaps Porzingis koji je vodio domaći tim, dok je na drugoj strani Matijas Tas ispod koša pokazao da mu i NBA zvijezda nije prepreka u ovakvim mečevima.

Kristaps Porzingis je bio lider na terenu u timu Letonije, ali domaćin je poene davao uglavnom sa linije penala pošto Estonija nikako nije dozvoljavala lak prilaz košu. Dobru taktiku su imali gosti, pa je Letonija od 17 ubačenih poena u prvih 10 minuta čak 10 postigla sa linije penala. Estonija je bila vođena navijanjem kao da je na domaćem terenu, pa je tako i tekla utakmica - u njihovom znaku.

Uspjela je Estonija serijom od osam poena da otvori drugu četvrtinu (29:17), ali je Letonija imala Porzingisa. Lomažs je pokrenuo seriju, a onda je NBA zvijezda nastavila i vezala još četiri poena (29:23) za smanjenje zaostatka. Uspijevala je Letonija u nastavku da se približi rivalu, ali ne i da preokrene, uvijek je nedostajalo malo - Davis Bertans i Arturs Žagars su smanjivali razliku, dok je Estonija sa linije penala držala blago vođstvo (40:38).

Poslije poluvremena igralo se u mini-serijama, najprije je Estonija nametnula ritam, vođena atmosferom kao na domaćem terenu, ali je i Letonija pokazala zube i u 24. minutu napravila seriju 11:3 za svega tri poena zaostatka (55:52). Ponovo su gostu uspjeli da se odlijepe, a onda je Porzingis za dva minuta i 21 sekundu ubacio devet poena, preokrenuo (63:61) i Letoniju u potpunosti vratio u meč. Očekivala se uzbudljiva dionica, ali u posljednjih 10 minuta gotovo da nije bilo poena.

Igralo se čak pet minuta do prvih poena u ovoj četvrtini. Naravno, strijelac je bio najefikasniji na ovom meču - Porzingis je pogodio za dva, a onda se dva minuta prije kraja našao i na liniji penala za 65:61. Međutim, Kulamae je trojkom smanjio zaostatak, ali je Letonija, tačnije Porzingis, vodio glavnu riječ, te nije bilo novog preokreta u ovom susretu. 

Najefikasniji je bio Porzingis koji je postigao 26 poena i sedam skokova, na drugoj strani Konontšuk je postigao 13, uz pet skokova. Tad je ubacio takođe 13 poena, ali uz tri skoka i dvije asistencije, dok se Kulamae zaustavio na 12 poena. 

