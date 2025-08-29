Katastrofa Crne Gore na Eurobasketu: Litvanci moćni za 2:0, Jokubaitis i Valančijunas brutalni

Novi poraz "sokolova", Nikola Vučević nije mogao sam protiv raspoloženih Litvanaca.

Izvor: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Litvanije ubjedljivo je slavila protiv selekcije Crne Gore rezultatom 94:67, u okviru 2. kola Grupe B na Evropskom prvenstvu. "Sokolovima" je ovo drugi poraz nakon što su ih nadigrali Nijemci, dok su Litvanci prethodno slavili protiv Velike Britanije.

Za razliku od meča sa Nijemcima, Crnogorci su odigrali jako loš meč, pošto ni u jednom momentu nisu bili konkurentni. Litvanci su imali +13 već tokom prve dionice, u drugoj su imali maksimalnih +22, pa je svima bilo jasno da će uslijediti debakl izabranika Boška Radovića. Nije se ništa promijenilo ni nakon velikog odmora, pošto su u trećoj dionici Litvanci držali ogromnu prednost, da bi u posljednjoj potpuno ponizili rivala.

Nije mogao sam Nikola Vučević protiv raspoloženih rivala koji su igrali na krilima Jokubaitisa i Valančijunasa. Vratio se Vladimir Mihailović nakon nezgodne povrede, ali nije imao veliki doprinos.

Najbolji na terenu bio je Jokubaitis sa 21 poenom i 12 asistencija, Valančijunas je ubacio 19 poena, uz pet skokova, dok je treći najefikasniji bio Blazevic sa 10 poena. Kod Crnogoraca su se istakli Nikola Vučević sa 20 poena, 10 skokova i četiri asistencije, pratio ga je Jovanović sa 11 poena, pet skokova i četiri asistencije.

Litvanija u 3. kolu igra protiv Njemačke, dok će Crna gora odmjeriti snage sa Finskom.