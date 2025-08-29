Rutinska pobjeda Turske i poruka Srbiji: Bejbi Jokić nezaustavljiv, Česi nemoćni

Reprezentacija Turske nanijela novi poraz Česima, čekamo meč Srbija - Portugal.

Izvor: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Turske upisala je drugu pobjedu na Eurobasketu, pošto je bila bolja od Češke rezultatom 92:78. Kasnije će Srbija i Portugal odmjeriti snage u okviru iste grupe na čelu koje je trenutno tim Ergina Atamana.

Turci su prethodno savladali Letoniju, dok su Česi doživeli nimalo prijatan poraz od Portugala koji je jedan od autsajdera na turniru. Česi su bolje ušli u meč, imali su čak +8 tokom prve dionice, da bi uslijedio odgovor Turaka u drugoj, pa su na poluvremenu imali zavidnih 45:37.

Sredinom trećeg kvartala su se razigrali Šengun i Osman, pa su ubrzo stigli do maksimalnih 12 poena viška, nakon čega nije bilo povratka za rivale. Rutinski je jedan od favorita za medalje odradio posao u posljednjoj dionici, pošto sjajni Peterka nije mogao sam. Nisu imali Česi ni energije ni umijeća da "zakuvaju" u ovom meču, te su poslije dva poraza zakucani na dno tabele. Jesu odigrali daleko bolje nego protiv Portugalaca, ali i dalje je to jako daleko od nivoa na koji su navikli svoje navijače.

Turske je do pobjede vodio Alperen Šengun sa 23 poena i 12 asistencija, ispratio ga je Džedi Osman sa 21 poenom, odnosno Osmani sa 16. S druge strane je najbolji bio poneuti Peterka sa 23, a sljedeći je bio Kizlink sa tek 9 poena.