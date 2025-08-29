logo
"Odvezla ga hitna pomoć, možda će propustiti cijelu grupnu fazu": Veliki problem za najvećeg rivala Srbije

"Odvezla ga hitna pomoć, možda će propustiti cijelu grupnu fazu": Veliki problem za najvećeg rivala Srbije

Oglasio se doktor reprezentacije Njemačke i otkrio šta se dešava u taboru jednog od favorita za medalju na Eurobasketu.

Selektor Njemačke Aleks Mumbru u bolnici ne vodi ekipu do kraja grupne faze Izvor: KIMMO BRANDT/COMPIC

Košarkaška reprezentacija Njemačke upisala je i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu, pošto je deklasirala selekciju Švedske rezultatom 105:83. Tako su na dvije utakmice dali preko sto poena i poslali jasnu poruku rivalima, da su došli po novo odličje. Nijemci su dominirali svih 40 minuta i nisu dozvolili rivalima ni najmanju nadu o preokretu.

"Pancere" je predvodio Denis Šruder sa 23 poena uz sedam asistencija, dok je Franc Vagner ubacio 21 poen. Maodo Lo je dodao 13, dok je Isak Bonga postigao devet poena za 20 minuta na parketu i tako otklonio bilo kakve dileme o povredi. S druge strane se istakao Melvin Pancar je ubacio 18 poena.

Veliki problem za Nijemce

Selektor Njemačke Aleks Mumbru propustio je prve dvije utakmice na Evropskom prvenstvu i zadržan je na bolničkom liječenju. Prema posljednjim informacijama, mogao bi da propusti cijelu grupnu fazu.

"Trener se osjeća bolje. Osjećao se loše danima prije Tamperea. Nakon slijetanja u Tampere, nije se osjećao dobro. Onda su njegove tegobe postale ozbiljnije i odveli smo ga kolima hitne pomoći u univerzitetsku bolnicu ovdje", rekao je Oliver Puc, ljekar njemačke reprezentacije.

 "Tamo su se brinuli o njemu. Trebalo je vremena dok se nije oporavio. Veliko hvala mojim kolegama; sve ide zaista dobro. Sada se stabilizuje, na putu je oporavka", saopšteno je iz tima Njemačke.

Još uvijek nije poznato kada će se vratiti. "Sve je pod kontrolom i sve će biti u redu. Moglo bi se desiti brzo, ali bi moglo i da se odloži. Ako se sve bude dobro razvijalo, postoji šansa da se vrati na klupu".

Puc je otkrio da je Mumbruu dozvoljeno da gleda utakmice, ali da ih neće trenirati. "Prtpostavljamo da to neće biti u Tempereu. Moramo sačekati i vidjeti kako će se dalje odvijati situacija. Biće mu dozvoljeno da gleda utakmice Njemačke", zaključio je doktor.

Eurobasket 2025 košarka

