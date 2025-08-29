logo
Portugal Srbija uživo prenos livestream Eurobasket 2025
UŽIVO PORTUGAL - SRBIJA: "Orlovi" idu po drugu pobjedu na Eurobasketu

Reprezentacija Srbije igra protiv Porugala u drugoj utakmici grupne faze na Eurobasketu.

Portugal Srbija uživo prenos livestream Eurobasket 2025 Izvor: MN PRESS

Srbija i Porugal igraće od 20.15 sati u drugom meču grupne faze Evropskog prvenstva. Srpski tim već je zabilježio pobjedu protiv Estonije, dok je Porugal turnir započeo trijumfom nad Češkom.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
18:29

Sve je spremno za meč protiv Portugala

18:28

Atmosfera u Rigi

16:36

Svetislav Pešić proslavio rođendan na Eurobasketu

Svetislav Pešić je u sjajnom raspoloženju proslavio 76. rođendan, a posebnu "koreografiju" za proslavu su imali Bogdan, Vanja, Ognjen i Marko.

16:35

Raspored Srbije na Eurobasketu

  • Estonija - Srbija - 64:98
  • Portugal - Srbija - 29. avgust u 20.15 sati
  • Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati
  • Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati
  • Turska - Srbija - 3. septembar u 20.15 sati
16:35

Srbija bolja od Estonija, a Portugal od Češke

Srbija je deklasirala reprezentaciju Estonije 98:64, a na drugoj strani Porugal je bio bolja od Češke 62:50.

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

16:34

Dobro došli

Srbija i Portuga sastaju se u drugoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva. Njihov meč počinje u 20.15 sati i možete ga pratiti uživo uz MONDO i našeg izvještača sa lica mjesta.

