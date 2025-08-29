UŽIVO PORTUGAL - SRBIJA: "Orlovi" idu po drugu pobjedu na Eurobasketu

Reprezentacija Srbije igra protiv Porugala u drugoj utakmici grupne faze na Eurobasketu.
Srbija i Porugal igraće od 20.15 sati u drugom meču grupne faze Evropskog prvenstva. Srpski tim već je zabilježio pobjedu protiv Estonije, dok je Porugal turnir započeo trijumfom nad Češkom.
Svetislav Pešić je u sjajnom raspoloženju proslavio 76. rođendan, a posebnu "koreografiju" za proslavu su imali Bogdan, Vanja, Ognjen i Marko.
Raspored Srbije na Eurobasketu
- Estonija - Srbija - 64:98
- Portugal - Srbija - 29. avgust u 20.15 sati
- Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati
- Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati
- Turska - Srbija - 3. septembar u 20.15 sati
Srbija bolja od Estonija, a Portugal od Češke
Srbija je deklasirala reprezentaciju Estonije 98:64, a na drugoj strani Porugal je bio bolja od Češke 62:50.Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia
Srbija i Portuga sastaju se u drugoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva. Njihov meč počinje u 20.15 sati i možete ga pratiti uživo uz MONDO i našeg izvještača sa lica mjesta.