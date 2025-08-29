Ovo se rijetko viđa: Potez Nikole Jokića koji je prvo izazvao muk u Rigi, a onda oduševljenje

Nikola Jokić u ranoj fazi meča protiv Portugala zakucao je i izazvao pravo oduševljenje u dvorani.

Izvor: RTS 1/Screenshot

Srbija je za rivala u drugom meču grupne faze na Eurobasketu imala reprezentaciju Portugala. Osim što je ovaj meč obilježilo rano isključenje Filipa Petruševa, tu je i zakucavanje Nikole Jokića.

Ne dešava se često, zapravo se ne dešava gotovo nikad - Nikola Jokić je zakucao. Bilo je to u osmom minutu susreta, baš u periodu u kojem su "orlovi" izlazi iz krize jer na terenu nije bilo Filipa Petruševa. Srbija je imala blagu prednost 19:16, a onda je iskusni Stefan Jović poveo napad, pronašao Nikolu Jokića ispred sebe, a centar Denvera potom se prošetao kroz reket rivala i zakucao.

Evo kako je izgledalo zakucavanje Nikole Jokića:

Pogledajte 00:15 Nikola Jokić zakucava protiv Portugalije Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Bio je ti pravi šok za sve u Rigi, a onda je uslijedilo opšte oduševljenje. Nema sumnje da će ovaj potez najboljeg igrača svijeta izazvati veliko interesovanje i u SAD, pošto je to akcija koju NBA skoro nikad vidio od Nikole Jokića.

Jokić zakucao i na zagrijavanju protiv Njemačke

Nikola Jokić zakucao je i na zagrijavanju na turniru u Minhenu, na kojem se Srbija pripremala za Eurobasket. Bilo je to na zagrijavanju i već tada je potez Jokića izazivao veliko interesovanje u NBA ligi. Navijački nalog njegovog kluba Denver Nagetsa objavio je video-snimak na kojem se vidi kako Somborac zakucava sa obje ruke, iza leđa, uz komentar koji ne krije čuđenje: "Nisam znao da brat ovo krije kod sebe."