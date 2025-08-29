Kolo, Baja Mali Knindža i srpske pjesme na Eurobasketu: Srbi se sprijateljili sa Estoncima i prozivali Letonce

Navijači Srbije ponovo su napravili šou u Rigi pred meč sa Portugalom u Rigi. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija igra protiv Portugala drugi meč na Evropskom prvenstvu. Sjajno je srpski tim odigrao meč protiv Estonije na startu Eurobasketa, želi to da ponovi i u ovom duelu, a za atmosferu su se pobrinuli srpski navijači koji su se ponovo okupili u istom kafiću u prestonici Letonije.

Tamo je bilo svega, ponovo se puštala srpska muzika sa razglasa, navijači su prilazili i birali pjesme, puštali šta im se sluša u tom momentu. Bilo je raznih numera. Krenulo je sa "Vidovdanom", pa je onda ponovo zagrmjela Stoja sa poznatim hitom "Nešto mi govori" i to je bio samo početak, odnosno "zagrijavanje".

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Poslije toga je krenula pjesma "Oj, Kosovo, Kosovo", pa "Izađi mala", a onda se prešlo i na Baju Malog Knindžu i pjesmu "Kad sam bio mali". Naravno, nije moglo da prođe bez srpskog kola.

Prvo je samo nekoliko ljudi ušlo u kolo, pa su se pridružili i mnogi drugi i napravili šou dok su iz drugog kafića posmatrali letonski i estonski navijači, uz par portugalskih fanova.

Navijači Srbije pevaju Baju Malog Knindžu u Rigi

Potom su se okupili i spremili se da krenu u korteo. Ono što je bilo i te kako primjetno jeste da je bilo mnogo više srpskih navijača nego na prvom meču i tek će da dolaze kako takmičenje bude odmicalo.

Sa Estoncima "protiv" Letonaca

Navijači Srbije i Estonije zajedno protiv Letonaca

Kada su krenuli u korteo ka dvorani, počele su i nove pjesme. Krenulo se od kafića sa "Igraj i pobijedi", pa su pjevali "Sad si uz'o trofej, Bogdane, Bogdane", aludirajući na zlato na Eurobasketu, a pjevali su i Svetislavu Pešiću. Bila je to uvertira u ono što je uslijedilo.

Kako smo se približavali dvorani, tako su iz nje izlazili navijači Letonije i Estonije poslije trijumfa Letonaca u neizvjesnoj završnici. Srpski navijači su se sprijateljili sa njima, pa su zajedno u glas pjevali "Srbija, Esti, Srbija, Esti" i tako "peckali" Letonce koji su prolazili tu. Jedan od njih je dobacio uz osmijeh "vidjećemo se mi sutra", pošto u subotu igraju Srbija i Letonija od 17 časova po srpskom vremenu, a 18 po lokalnom.