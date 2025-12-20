Poslije tri "iksa" – slavlje Juventusa! "Staroj dami" cijeli plijen iz derbija sa Romom

Juventus je savladao Romu rezultatom 2:1 u derbiju 16. kola Serije A.

Posljednja tri duela Juventusa i Rome završila su podjelom bodova, večeras je taj niz prekinut! "Bjanko-neri" su trijumfovali nad Rimljanima rezultatom 2:1, u meču koji su mogli rutinski da riješe, ali i u kojem su morali da strepe do posljednjeg trenutka da li će osvojiti već tri isplanirana boda.

"Stara dama" je u smiraj prvog poluvremena stigla do vođstva u večerašnjem derbiju. Kenan Jildiz je proigrao Andreu Kambijaza, koji je potom, majstorski, petom proslijedio loptu do Franiska Konseisaa, protiv čijeg udarca iskosa sa lijeve strane Mile Svilar nije imao nikakvu šansu.

Sredinom drugog dijela, u svom 13. nastupu u Seriji A, Lois Openda je postigao prvi pogodak u itlaijanskoj eliti. Poslije jednog centaršuta Edona Žegrove sa desne strane, Veston Mekeni je zahvatio loptu glavom. "Jedinica" Rome je uspjela da ukroti taj udarac, ali se lopta vratila do Mekenija, koji je nesebično proigrao Opendu, koji, podsjetimo, odrađuje pozajmicu iz Lajpciga.

Vjerovali su tada svi na stadionu da će ekipa Lućana Spaletija bez stresa do kraja meča ostvariti osmu pobjedu u sezoni. Stvari su se, međutim, zakomplikovale kada je nedugo kasnije Tomazo Baldanci takođe uknjižio svoju prvu "recku" u ovoj takmičarskoj godini.

Mogao je vrlo brzo Juventus da vrati prednost od dva gola, ali je Kenan Jildiz snažnim udarcem uzdrmao stativu. U preostalom vremenu su domaći morali da strepe za pobjedu, često su Rimljani bili na protivničkoj polovini u potrazi za prvim remijem u sezoni, ali inicijativu nisu uspjeli da krunišu novim pogotkom.

Juventus je tako ostvario šestu pobjedu u posljednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, a pred "bjanko-nerima" je sada, uslovno rečeno, lakši raspored. Igrači Lućana Spaletija će 2025. godinu završiti duelom sa Pizom, dok će do 17. januara odmjeriti snage sa Lećeom, Sasuolom, Kremonezeom i Kaljarijem.

Prvi "ozbiljniji" ispit za tim iz Torina biće Benfika, u sedmom kolu Lige šampiona, 21. januara.

Što se tiče Rome, koja je upisala treći poraz u posljednjih pet mečeva, prvi naredni ispit biće Đenova na Olimpiku. Slijede potom dueli sa Atalantom, Lećeom i Sasuolom prije nego što se Roma i Torino sastanu 13. januara u osmini finala kup-takmičenja.







