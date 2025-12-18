Andrej Kostić je želja Milana i pregovori su već u toku.
Čuvena "Gazeta delo sport" piše o interesovanju Milana za Partizanovog napadača Andreja Kostića, a novinar Luka Bjankin predstavio ga je u opširnom tekstu tamošnjoj javnosti.
"Milan neće samo Filkruga, već je punom parom krenuo po Andreja Kostića, nasljednika Vlahovića u Partizanu. Da li bi to bio dobar potez za 'rosonere'", napisao je on.
U "Gazeti" se podsjeća na to da je Kostić Crnogorac, poput i legendarnog "Genija" Dejana Savićevića, koji je ostao jedan od najvećih majstora u istoriji italijanskog giganta. Takođe, Bjankin je naveo da su pregovori u toku.
"Crnogorac u Milanu ima poseban šmek, odmah podsjeća na Savićevića. Milan pregovara oko Andreja Kostića, napadača rođenog 2007. godine u Podgorici, koji nastupa za Partizan iz Beograda. Mogao bi da bude pojačanje u januarskom prelaznom roku, koji se za Milan najavljuje kao veoma buran: vjerovatno će doći Filkrug - opcija je pozajmica sa pravom otkupa - i barem još par mladih igrača za Milanelo (trening-centar i akademiju Milana). Kostić je trenutno najaktuelnije ime u napadu", piše on.
Ovako je Gazeta predstavila Kostića
"Partizan već pregovara sa Milanom": Gazeta otkrila plan za Andreja Kostića
Predstavljajući Partizanovog centarfora, italijanski list piše koje sve pozicije "pokriva".
"Kostić može da igra kao centralni ili drugi napadač. Fizika je tu, visok je 188 cm i brzo napreduje. Tokom ljeta je prešao iz Budućnosti u Partizan, gdje su ga uporedili sa Dušanom Vlahovićem, i brzo se prilagodio. Ove sezone je već postigao osam golova u srpskom prvenstvu i drugi je najbolji strelac ekipe. Na dan 5. septembra postigao je gol na utakmici Italija - Crna Gora u uzrastu do 21 godine, odigranoj u Speciji".
"Pregovori su počeli, ali još traju"Izvor: MN PRESS
Dva kluba vode razgovore o transferu. Navedeno je da je trenutni plan da Milan dovede Kostića i da ga pošalje na kaljenje u svoj tim u četvrtoj ligi.
"Pregovori su započeti, ali još nisu završeni, više će se znati u narednim danima. Procjena je da bi vrijednost transfera bila između 5 i 10 miliona evra, uz djelimično angažovanje u ekipi Milan Futuro. Kostić još nije spreman da pravi razliku u prvom timu i, ukoliko dođe, dobijao bi minute u Seriji D, uz mogućnost da se nametne Alegriju. Iako ne djeluje tako, januar je već počeo", navedeno je.