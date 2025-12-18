Velikan došao po Partizanovu "zlatnu koku": Nije 20 miliona, čeka se potez Predraga Mijatovića

FK Partizan mogao bi već na zimu da ostane bez perspektivnog igrača Andreja Kostića.

Mladi napadač Partizana Andrej Kostić mogao bi napusti Humsku već u januaru i pojača slavni Milan, javila je "Gazeta delo Sport", a prenosi "Mozzartsport".

Kako se navodi, "rosoneri" žele što prije da završe posao kako im problem ne bi napravila konkurencija. Skauti italijanskog velikana su primijetili Kostića na utakmici između mladih reprezentacija Crne Gore i Italije, kada je postigao gol. Pregovori su već počeli, a cifra koja spominje kreće se između pet i deset miliona evra.

Plan je da mladi centarfor za početak igra drug tim Milana koji igra u Seriji D, ali nema sumnje da se na njega i te kako računa u budućnosti. Stoga su i ubrzali pregovore, prvo zbog konkurencije, a potom i da cijena ne bi dodatno skočila.

Mijatović zna kakvog igrača ima

Kostić je stigao u Partizan prošlog ljeta iz Budućnosti, spekulisalo se da su crno-bijeli izdvojili oko milion evra, ali tu informaciju je nedavno demantovao sportski direktor Peđa Mijatović.

"Nije tačno da smo za Kostića platili obeštećenje od 1.000.000 evra. Manje je. A jednog dana kad bude odlazio otkupna klauzula iznosiće 20.000.000 evra", izjavio je Mijatović gostujući u podkastu Indirektno, što nagovještava da suma od pet do deset miliona evra možda neće zadovoljiti čelnike crno-bijelih.

Andrej Kostić je ove sezone zabilježio 26 nastupa u dresu Partizana u kojima je dao devet golova.