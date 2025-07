Partizan odbio 4,5 miliona za biser: Menadžeri se bune, ali klauzule Ugrešića i Kostića teške desetine miliona

Partizan očekuje veliku zaradu od svojih najvećih talenata Andreja Kostića i Ognjena Ugrešića i to je naveo i u njihovim ugovorima.

Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd/MN Press

Partizanov potpredsjednik Predrag Mijatović rekao je da su crno-bijeli odbili ponudu od 4,5 miliona evra za vezistu Ognjena Ugrešića (18), koji je prošle sezone debitovao za prvi tim.

"Za Ugrešića, koji je odigrao sedam utakmica, dobili smo ponudu od skoro pet miliona. Šta smo uradili? Imaš onu dilemu - hej, možda možemo bez Ugrešića, pa možda nam tih 4,5 miliona uz bonuse rješava do oktobra... Na to kažem da je vjerovatno da će ta ponuda preći 10 miliona evra ako bude odigrao više od godinu dana, ako je već prestižni klub dao uz bonuse pet miliona za igrača koji je odigrao sedam utakmica. Ali on ima klauzulu od 15 miliona, a daj Bože da dođemo u situaciju da mu pojačamo ugovor", rekao je Mijatović u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana"

Mijatović je rekao da je u ugovor novog napadača Andreja Kostića (18) stavljena "izlazna" klauzula od 20 miliona evra. On je doveden ovog ljeta iz Budućnosti iz Podgorice.

"Da li je Kostić, koga smo doveli, neviđeni pogodak, pa ćemo ga za tri miliona prodati za 20 miliona evra, kolika mu je klauzula, ili ćemo ga prodati za milion? Ko to može da zna? Mislimo da će da bude ovo prvo, 20 miliona, zbog njegovog talenta, želje, svega što smo ispratili i pratili. Zato smo i stavili tu klauzulu od 20 miliona, na koju se malo bune menadžeri i pitaju zašto klauzula od 20 miliona. Pa, ako ne vrednujem sebe, ko će me vrednovati?"

Rekao je da Partizan nije platio Budućnosti iz Podgorice milion evra za Kostića, već manje.

"Nismo dali milion za Kostića, kao prvo. Manje je. Kao drugo, nema veze da li je igrač iz Budućnosti i koliko smo ga platili. Zašto kritičari ne kažu da smo prošlog ljeta potrošili najviše para na dovođenje igrača. Šta smo osvojili, gdje su ti igrači sada? Jesu doprinijeli nešto? I da smo pogriješili, pustite nas da izguramo godinu. Daj mi šansu", rekao je Mijatović.

"Ubijedi me da ti povećam platu"

Andrej Kostić prešao u Partizan Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Otkrio je i da su njihovi ulozi "motivišući".

"Njihovi ugovori, Ugrešića i Vanje su oni startni, fini ugovori, dovoljni za rast. Nagovori me da ti povećam poslije godinu, a ako ti povećavam platu, onda ti povećavam i klauzulu. Moramo da gledamo naše igrače kao apsolutne zvijezde."

Potpredsjednik kluba zadužen za sportska pitanja napravio je na tom mjestu poređenju sa talentima Reala.

"Zašto Endrika Real Madrid plati 40 miliona brazilskom klubu? Vinisijusa i Rodriga su platili 100 miliona. Ljudi, pa ne moramo 100. Zašto naš Ugrešić i Kostić ne vrijede da bi neko platio 20 miliona? Brazila nigdje nema na velikim prvenstvima. Moramo da promijenimo svijest i to stalno ponavljam našim mladim igračima, da ako vi ne vjerujete u sebe, onda je gotovo i nadrljali smo", kazao je Mijatović.