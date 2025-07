"Bilo ga sramota da uzme tih 50.000, rekao nam je": Mijat otkrio zašto još ne može da dovede igrača Reala

Predrag Mijatović govorio emotivno o trenutoj situaciji u klubu, o transferima, bonusima za drugo mjesto i o tome šta ga sprečava da traži od Real Madrida igrača za Partizan.

Izvor: YouTube/Super Indirektno kod Popa i Milana/MN Press

Predrag Mijatović, potpredsejdnik Partizana zadužen za sportska pitanja, otkrio je da je bivši kapiten Aleksandar Jovanović odbio da preuzme bonus od 50.000 evra za osvojeno drugo mjesto.

Uoči rastanka sa klubom i odlaska u Kodžaeli, Jovanović je rekao da ga je sramota da kao igrač Partizana dobije bonus za drugo mjesto koji mu je garantovao ugovor.

"Svidjela mi se jedna stvar kod našeg kapitena, koji je otišao, a nismo imali plan da ode. Svidjelo mi se to što je dečko, naravno, imao bonus za drugo mjesto. Nije uzeo bonus ni prošle, ni ove godine za drugo mjesto. Odrekao se bonusa, a pričamo o ozbiljnim ciframa, mogu da kažem, 50.000 evra. Kazao je 'Mene je sramota kao igrača Partizana, iako ga imam u ugovoru'. I on, pa i Mujakić, koji će otići na pozajmicu uz neku opciju", rekao je Mijatović u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

Mijatović je jasno poručio koliko se protivi praksi prethodne uprave da predviđa bonuse za drugo mjesto.

"Ima momaka koji su svjesni da je to potpuno nenormalno za DNK Partizana. Možda je fenomenalno za neki drugi klub, drugi si ili treći, top. Ali ovo je Partizan-"

"Pitaju me zašto ne dođe veliki igrač iz Reala"

Izvor: YouTube/Super Indirektno kod Popa i Milana

Na pitanja zašto ne dovede nekog igrača Real Madrida, svog bivšeg kluba, Mijatović odgovara veoma iskreno.

"Pitaju me zašto ne dođe neki veliki igrač iz Madrida, ti možeš, pa znam ja da mogu. Ali da bih otišao kod tog Hosea Anhela, direktora Reala sa kojim sam radio tri godine, moram da imam status šampiona države i kluba koji nema dilemu oko toga da li će da igra Evropu. Taj igrač koji će da dođe hoće da igra Ligu šampiona, Ligu Evrope, možda i Konferencijsku ligu. Dakle, moramo da napravimo temelje, a to je proces koji nije od šest mjeseci, već od nekoliko sezona i prelaznih rokova. Ako uđemo ove sezone u Konferencijsku ligu, a guraćemo Ligu Evrope i napravićemo opšte ludilo i ako nas neko izbaci, taj će se dobro pomučiti. Kada to 'zablindiramo', onda više nećemo govoriti 'Zvezda je mnogo jaka, nećemo imati šansu'. Zašto? Sve poštujem, Ligu šampiona, veći budžet, ali moramo da imamo taj cilj. Šta će se u međuvremenu dogoditi, vidjećemo."

Rekao je Mijatović da je Partizan usred krupnih promjena koje i dalje traju.

"Sve ovo je proces pravljenja tima, generacije, filozofije koju je Partizan imao, a to premiranje za drugo mjesto, princip 'bolje vrabac u ruci nego golub na grani'... Ja hoću da uhvatim tog goluba", kazao je potpredsjednik FK Partizan.