Moćna poruka navijača Lacija za Sinišu Mihajlovića na Olimpiku: "Ponovo živi tvoj ratnički duh"

Lacijali se sjetili svoj velikana na Olimpiku

Izvor: Domenico Cippitelli / Zuma Press / Profimedia

Navijači Lacija posvetili su sjajnu koreografiju svom pokojnom heroju, Siniši Mihajloviću. "Među Lacijalima ponovo živi tvoj ratnički duh", podigli su oni transparent u čast slavnog Srbina pred meč Lacio - Kremoneze u subotu, uz zastavu sa njegovim likom sa zaštitnom maskom.

Siniša Mihajlović je "bombarder" najmoćnijeg Lacija u istoriji, sa kraja devedesetih godina. Igrao za rimski klub od 1998. do 2004. godine, sa njim postao šampion Serije A 2000. godine, osvajač Kupa pobjednika kupova 1999. godine, UEFA Superkupa 1999...

U timu sa Olimpika nije bio samo pouzdani defanzivac i majstor za slobodne udarce, već i "hrabro srce" skupocjenog tima vlasnika Serđa Kranjotija, kakav se nije ponovio u tom klubu.

"Ja u Laciju? Kao u albumu sličica"

"U Rimu se zaje*ancija nije prekidala cijele godine - u moje vrijeme, Lacio je bio kao album sličica: u odbrani smo ja, Stam, Kouto, Nesta... A Roma je imala Totija, Batistutu, Montelu, Delvekija. Želim Rimu da opet vidi takve igrače zajedno", rekao je Miha jednom prilikom o svojoj eri na Olimpiku.

Iako nikada u njemu nije bio trener, već je uvijek dolazio kao rival, Mihajlović je ostavio vječni trag u klubu i među navijačima. Njegova porodica je često gost rimskog stadiona na utakmicama Lacija, nedavno je veoma emotivno podnijela dolazak na kultni teren, a navijači na sjevernoj tribini čuvaju uspomenu na velikog Mihu, preminulog prije tri godine poslije duge borbe protiv leukemije.