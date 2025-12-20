logo
"Najlakše je da se sada poubijamo međusobno": Trener Partizana upozorio igrače da su prerano "poletjeli"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

"Očigledno su pomislili da su ostvarili nešto", rekao trener Partizana Nenad Stojaković o svojim igračima poslije poraza od IMT-a u Loznici.

Nenad Stojaković o igračima Partizana prerano su poletjeli Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Nenad Stojaković oglasio se poslije poraza od IMT-a u Loznici i na konferenciji za novinare na stadionu "Lagator" rekao da je odmor preko potreban njegovom timu. U neuspjehu u posljednjem jesenjem kolu vidi i važnu lekciju i opomenu za crno-bijele, koji sada imaju bod više od drugoplasirane Crvene zvezde.

"Velika zahvalnost našim navijačima koji su došli u velikom broju da nas podrže, nismo im to vratili, čestitam stručnom štabu i timu IMT-a na zasluženoj pobjedi, na 'gladi' koju su pokazali tokom meča. Fudbal i lopta su veoma pošteni, uvijek je tako bilo i tako će i biti. Kontinuitet je kvalitet i da bi nosio dres ovako velikog kluba, u svakoj utakmici, bila posljednja ili prva, moraš da daš sve od sebe i da želiš više od protivnika da bi te nagradilo na kraju", rekao je Stojaković na konferenciji za novinare.

Crno-bijeli su došli u Loznicu sa četiri boda više od Zvezde i napuštaju je sa poenom prednosti u odnosu na branioca titule.

"Najlakše je da se poubijamo međusobno i da tražimo krivca. Krivac je u nama, svima. Idemo na odmor, malo je gorko sve ovako, ali očigledno je potreban odmor. Ovi ljudi su počeli da rade 10. juna. To su mladi ljudi, koji su očigledno pomislili da su nešto ostvarili prošle nedjelje, ali u maju se podvlači crta. Moja poruka njima je da dobro odmore, da se vrate spremni i da moramo da radimo", dodao je trener Partizana.

Crno-bijeli će naredni meč igrati 31. januara protiv Radničkog iz Niša u Humskoj.



Tagovi

fudbal FK Partizan Nenad Stojaković Superliga Srbije IMT

